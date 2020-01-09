HDP'li Nuran İmir, okullarda sık yaşanan çocuk istismarını Meclis gündemine taşıdı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, okullarda yaşanan çocuk istismarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi verdi.

İmir, Meclise sunduğu önergede, Türkiye'de çocuk istismarının cezasızlık politikasının bir sonucu olarak her geçen gün attığını belirterek, caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Son bir yılda Şırnak’taki okullarda, öğretmenleri tarafından onlarca öğrencinin istismara maruz bırakıldığını aktaran İmir, istismar faillerinin kurumları tarafından korunduğunu belirtti. İmir, önergede şu ifadeleri kullandı:

"İstismar vakalarında adı geçen öğretmenler ya görevlerine devam etmiş ya kısa bir süreliğine görevden uzaklaştırılmış ya da başka yere tayin edilerek görevlerine devam ettirilmişlerdir. Cezasızlık politikasının uygulandığı bu vakalara gün geçtikçe yenileri eklenmekte ve buna yönelik herhangi bir tedbir alınmamaktadır. Bunun yanı sıra gerek toplumsal baskıdan gerek kurum amirlerinin ve ailelerin anlaşması ile örtbas edilen vakalarda kız öğrencilerin kendilerini gizlemesi sonucunda onlarca vaka deşifre edilmediği için tekrarları yaşanmaktadır. Kurum amirleri, il ve ya ilçelerin mülkü amirleri ve bağlı bulundukları sendikalar tarafından bu kişiler korunmaktadır. Haklarında açılan davalara ise yargı gizlilik kararı getirerek örtbas etmekte ve yaptırımlar idarenin verdiği kısa süreli uzaklaştırma cezaları ile sınırlı kalmaktadır" dedi.

"İSTİSMARA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALINIYOR?"

İmir’in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için sorduğu sorular şöyle:

Türkiye'de son üç yılda ilköğretim, ortaokul ve lise dahil olmak üzere kaç tane cinsel istismar vakası yaşanmıştır? Cinsel istismar, taciz ve ya tecavüz nedeni ile kaç öğretmen hakkında işlem yapılmıştır kaçı görevinden uzaklaştırılmış ve hangi cezalarla cezalandırılmıştır? İdari cezalar dışında kaç tane öğretmen yargı tarafından cezalandırılmıştır? Okullarda yaşanan cinsel istismar vakalarının bölgesel istatistiksel verileri nelerdir? Daha çok hangi bölgelerde ve hangi okul türlerinde görülmektedir? Şırnak ve ilçelerinde yaşanan istismar vakaları kaç tanedir kaç tanesi hakkında hukuki işlem yapılmıştır? Yaşanan vakaların illere göre dağılımı nedir? Çocuklara yönelik artan cinsel istismar vakalarının karşısında Bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır ve ya ne gibi tedbirler almayı planlamaktadır? Öğrenci öğretmen ve aileleri cinsel istismara karşı bilgilendirmek için plan ve projeleriniz nelerdir? Eğitim programlarınızda ve müfredatınızda cinsel istismarı önlemeye dair bilgiler var mıdır? Bakanlığınız okulları ne sıklıkla ve hangi konularda denetlemektedir? Yapılan denetimler sonucunda istismar vakalarına ilişkin ne gibi önlemler alınmaktadır?

(Diyarbakır/EVRENSEL)

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