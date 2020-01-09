Özer AKDEMİR

İzmir

İzmir Özdere'de yapılmak istenen taş ve mermer ocağına karşı yurttaşlar, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçelerle itiraz ettiler. Yörede bulunan üç muhalle muhtarı ve dört dernek yöneticisi tarafından teslim edilen dilekçeye 1527 yurttaş "taş ve mermer ocağı istemiyoruz" diye imza attı.

HABİS BİR UR GİBİ!

Özdere Cumhuriyet Mahallesi Yarılgan Tepe mevkiinde MRT Madencilik adlı şirket tarafından mermer ocağı açılması için ÇED süreci başlatıldı.

Mermer ocağına karşı harekete geçen yöre halkının İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne verdikleri dilekçede Özdere ve Gümüldür'ün Turizm Bölgesi ilan edildiği dile getirilirken, ruhsat talep edilen bölgenin ise ormanlarla kaplı olduğu ifade edildi.

Taş ve mermer ocağı yapılmak istenen yerin hemen bitişiğinin zeytin bahçeleri olduğunun belirtildiği dilekçede, "Yangınlar ile Menderes ilçesindeki ormanların büyük bir kısmının kül olduğunu biliyoruz. Buraya verilecek ruhsat ormanlarımızı tamamen tahrip edecek ve mermer ocağı habis bir ur gibi çevreyi bozacaktır" denildi.

TARIMA ZARARINI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ

Özdere ve Gümüldür'ün Satsuma mandalinalarının en nefis olduğu bir yer olduğuna dikkat çekilen dilekçede, faaliyete karşı çıkışa ilişkin şu gerekçeler sıralandı:

"Açılacak mermer ocağı kuş uçuşu 2.5-3 km mesafededir. Tarıma vereceği zararı düşünmek bile istemiyoruz. Ayrıca DSİ'nin Cumhuriyet mahallesi Göleti de mermer ocağına 2,5 km mesafededir ve suları ol bölgeden gelmektedir. Bu tür ocak işletmelerinin bulunduğu bölgelerde yeraltı suları da yatak değiştirmekte ve zaman zaman bulanmaktadır."

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