Eylem DEMİRHAN

Manisa

Kadınların diğer alanlarda olduğu gibi yerel yönetimlerdeki temsiliyeti de oldukça yetersiz. Örneğin Manisa’nın 17 ilçesinde 1088 muhtarlık bulunuyor. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun verilerine göre bu 1088 muhtardan sadece 25’i kadın. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş ile “Nasıl bir yerel yönetim olmalı?” sorusundan yola çıkarak mahallede neler yaptığını ve muhtarlık sürecini konuştuk.

Muhtar adaylığı sürecinde “Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz” sloganı ile çalışmalarına başladığını anlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Güneş, “Var olan koşullar karşısında mücadele etme, bir araya gelme anlayışını yerellere nasıl taşıyabiliriz diye düşündük ve muhtarlık süreci de böyle başladı” dedi. Yunus Emre ve Şehzadeler ilçesinde 114 muhtardan sadece 10’unun kadın olduğunu belirten Güneş, yaşanabilir mahalleler istiyoruz kapsamında Hafsa Sultan Mahallesi kadınlarıyla kadın kooperatifleri kurma çabası içerisinde olduklarını ve kadınlarla beraber üretim yapmaya başladıklarını söyledi.

Fotoğraf: Eylem Demirhan/Evrensel

"BERABER KARAR VERİP MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENDİK"

Güneş, “Okuma yazma bilmeyen, çocuğunu bırakıp çalışamayan bir sürü kadın var. Onlar için beraber üretip paylaştığımız bir kadın kooperatifi oluşturduk. Mahalleden bir ablamızın çatı katında yufka ekmek yapıyor kadınlar şimdi. Biz olmayı, en ufak bir şey olduğunda beraber karar vermeyi ve mücadele etmeyi öğrendik. Kadınların hem ekonomik olarak hem de manevi açıdan kendilerini güçlü hissetmeleri ailelerine de yansıyor. Bir arada üretmek ve mücadele etmek daha huzurlu bir ortam yaratıyor. Mahallede böyle güçlü kadınlarla beraber olmak benim için de çok gurur verici. Önce en yakınımızdakini değiştirip dönüştürmek asıl önemli olan, mahalle de bunun önemli bir parçası” diye konuştu.

"BOŞANMA VE İCRA İLE İLGİLİ ONLARCA POSTA GELİYOR"

Geçim sıkıntısının giderek arttığı dönemde insanlarla bir arada durmanın mutluluğunu hissettiklerini söyleyen Güneş, “İnsanlarımız kitap okumuyorlar diyoruz hep ama bu insanlara alan açılıyor mu? Küçücük muhtarlıkta oluşturduğumuz kitaplığımıza bile insanlar ne kadar ilgililer” dedi. Çeşitli fabrikalarda, sanayi sitesinde çalışan, asgari ücretle geçinen emekçi ailelerin yaşadığı mahallede muhtarlık yaptığını dile getiren Güneş, mahallelinin sosyoekonomik durumunu gelen postalara bakarak değerlendirilebileceğini söyleyerek ekledi: “Her gün onlarca posta geliyor ve çoğu boşanma celbi ya da icrayla alakalı belgeler maalesef. Ülkenin durumu ortada. Bugün asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Bunlar hep birbirini tetikleyen durumlar. Fakat gücümüz var, dayanışarak mücadele edeceğiz"

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