09 Ocak 2020 14:42

HDP Milletvekili Hatimoğulları çadırları sökülen tarım işçilerini sordu

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adana’da tarım işçilerinin yaşadığı çadırların sel sebebiyle sökülmesiyle ilgili İHD’nin raporunu Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: HDP Basın Birimi

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    HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, 23 Aralık’ta  Adana ili Karataş ilçesi Tuzla mevkii Karagöçer köyünde tarım işçilerinin yaşadığı çadırların bir kısmının yaşanan sel sebebiyle Karataş Kaymakamlığı tarafından sökülmesi ile ilgili İHD’nin raporunu meclis gündemine taşıdı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Hatimoğulları, Karagöçer’de DSİ’ye ait sulama kanalı etrafında yaklaşık 20-25 yıldır yerleşik olarak yaşayan tarım işçileri için sağlıklı yaşam koşullarının bugüne kadar neden sağlanmadığını ve bugün güvenli, sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak üzere ne yapıldığını sordu.

    Rapora göre DSİ’ye ait sulama kanalı etrafında 20-25 yıldan beri yerleşik olarak tarım işçilerine ait 250’ye yakın çadırın bulunuyor, DSİ’ye ait kanalın temizliğinin yapılmıyor, tarım işçilerinin yeterli sağlık olanaklarından faydalanmıyor, sağlıklı yaşam koşullarının bulunmuyor, Güvenlik amaçlı istinat duvarı ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle çocukların kanalda boğulma riskinin bulunuyor. Hatimoğulları konu ile ilgi şu soruları yöneltti;

    1. 23 Aralık’ta Karataş Kaymakamlığınca önceden haber verilmeksizin çadırlarneden sökülmüştür?Neden gidecek yerleri olmayan tarım işçilerine çadırlar sökülmeden önce nereye götürülecekleri konusunda bir bilgilendirme yapılmamıştır?
    2. Karagöçer Köyü DSİ’ye ait sulama kanalı etrafında yaklaşık 20-25 yıldır yerleşik olarak yaşayan tarım işçileri için sağlıklı yaşam koşulları bugüne kadar neden sağlanmamıştır? Bu konuda tarım işçilerinin görüşleri neden alınmamış, onların görüşleri ekseninde bir çalışma neden yapılmamıştır?
    3. Çadırda yaşayan tarım işçilerinin ekonomik gerekçeler ve zorunluluk nedeniyle yerlerinden gönderilmemek için mevcut duruma itiraz etmedikleri ve mülki amirler aleyhine konuşmaktan çekindikleri iddiaları doğru mudur? Bu iddialar araştırılacak mıdır?
    4. DSİ’ye ait kanalın temizliğinin yapılmadığı, güvenlik amaçlı istinat duvarı ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle çocukların kanalda boğulma riskinin bulunduğu, DSİ’ye kanalın içindeki çöp ve atıkların 2 km ileride bulunan denize döküldüğü iddialarını araştırmak ve gereken önlemleri almak üzere çalışma başlatılmış mıdır?
    5. Bahçe ve tarla sahiplerinin ekonomik gerekçeler ve ucuz iş gücü nedeniyle tarım işçilerinin bulundukları bölgeden başka yere gönderilmesini istememeleri, işçilerin bölgeden gönderilmesi halinde ciddi bir üretim ve ekonomik kaybın yaşanacak olması durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda tarım işçilerinin yaşadıkları mağduriyete bütünlüklü ve kalıcı bir çözüm getirilmesini veyaklaşık 250 çadırda yaşayan tarım işçilerinin güvenli, sağlıklı koşullarda yaşamalarını, sağlamak üzere çalışmalar olacak mıdır?
    6. Mülki amirlerce yeni bir yer tahsisi yapılacağı ancak; bu yeni yapılacak yerde tarım işçilerinin günlük süt ve diğer yiyecek gıda ihtiyaçlarını karşılayacak küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiremeyeceklerinin söylendiği iddiası doğru mudur? Bu yer nerededir ve koşulları nelerdir? Tarım işçilerinin gıda ihtiyaçlarını istedikleri şekilde karşılayabilecekleri bir alanda yaşamaları sağlanamaz mı?
    7. Karataş Kaymakamlığınca yıkılan yaklaşık 25 çadırda yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Iraklı göçmenler ve güneydoğudan gelen tarım işçileri barınacakları başka bir yer olmadığından köyü terk etmiştir. Bu tarım işçileri ve aileleri nereye gitmiştir? Onlara sağlıklı yaşam koşulları sağlanmış mıdır?
    8. Özellikle Suriyeli sığınmacılarının çocuklarının gittikleri köy okulunda Arapça bilen öğretmenin olması sağlanacak mıdır? Ayrıca tarım işçilerinin çocuklarının gelişimine yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin verilmesi planlanmakta mıdır?
    9. Tarım işçilerinin sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına erişebilmesi; ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının düzeltilmesinden geçmektedir. Bunun için çalışmalarınız var mıdır? (Adana/EVRENSEL)

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