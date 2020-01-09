Gazeteciler ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü mahkemede karşılıyor

Gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden bir gün önce mahkeme salonlarındaydı. Gazeteciler Seyhan Avşar, Alican Uludağ, Duygu Güvenç ve Osman Akın hakim karşısına çıktı.

AVUKATLAR BERAAT İSTEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet gazetesi Muhabiri Seyhan Avşar hakkında 5 Mart 2019’da “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” başlıklı haberi nedeniyle “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” suçlaması ile açılan davanın görülmesine İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 1 yıldır yargı muhabiri olarak görev yaptığını dile getiren Avşar, “Yargının verdiği kararları, yargı içerisindeki hukuksuzlukları, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaları izliyorum. Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını, meslektaşlarıma karşı açılmış basın davalarını haberleştiriyorum. Mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış ancak sesini duyuramamış yurttaşların bir nebze de olsa sesini duyurmaya çalışıyorum. Şimdi ise mesleğimi yaptığım için sanık sandalyesinde karşınızdayım. Yaptığım bir haber nedeniyle ‘Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini terör örgütlerinin hedefi gösterme’ iddiasıyla yargılanıyorum. Ancak yaptığım haber tamamen kesinleşmiş bir Yargıtay İlamının haberleştirilmesinden ibaret” şeklinde konuştu.

Avşar, savunmasının devamında şöyle dedi: “Oysaki dünyanın neresine giderseniz gidin böylesi bir iddia ile yargılanıp ceza alan bir savcı hakkındaki karar haber değeri taşır ve haber yapılması gerekmektedir" diyerek beraatini talep etti.

Avşar’ın savunmasının ardından avukatların savunmasına geçildi. Avukat Hüseyin Boğatekin ve Buket Yazıcı davanın usulsüz ve hukuksuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını veren mahkeme, beraat taleplerini ret ederek, sanık Necdet Önemli’nin sonraki celsede dinlenmesine ve Seyhan Avşar’ın haberinde adı geçen savcı hakkındaki dosyanın bir örneğinin Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 21 Mayıs’a erteledi.

ULUDAĞ VE GÜVENÇ DAVASI ERTELENDİ

Cumhuriyet gazetesi Yargı Muhabiri Alican Uludağ ile Eski Diplomasi Muhabiri Duygu Güvenç hakkında Rahip Brunson ile ilgili haberleri gerekçe gösterilerek TCK 301 suçlamasıyla açılan davanın 4. duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Önceki celsede İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Brunson’ın yargılandığı dosya istenmişti. Gerekçeli kararın gönderildiği görüldü. Avukatlar kararın savunma için yetersiz olduğunu belirtse de mahkeme dosyanın istenmesi talebini reddetti, savunmalar için ek süre verdi ve davayı 16 Nisan’a erteledi.

AKIN’A 5 AY HAPİS CEZASI

Yeni Yaşam Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın’a 1 Mart 2019’da gazetede yayımlanan “Afrinli Tutuklulara Zulüm” başlıklı haber nedeniyle TCK 301 uyarınca açılan davanın ikinciduruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Akın’a TCK 301/1 ve 2 uyarınca “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı” gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. (MEDYA SERVİSİ)