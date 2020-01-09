09 Ocak 2020 14:22 Güncelleme: 09 Ocak 2020 15:44

KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

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KESK İzmir'de 11 ocak mitingi öncesi kahvelerde çağrı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

KESK bileşeni Eğitim Sen 4 Nolu Şube ve BES üye ve yöneticileri, Bornova Emek Demokrasi Platformu içeresinde yer alan kurum temsilcileri 11 Ocak tarihinde “Halk için bütçe, demokratik ülke” talebiyle Gündoğdu’da yapılacak mitinge Bornova’da çağrı yaptı. 

Bornova pazarı ve Atatürk mahallesindeki kahveleri dolaşan KESK üyeleri, tüm emekçileri kendi talepleriyle alanda olmaya çağırdı. Bildiri dağıtımlarında halka sözlü açıklamalarda bulunan KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, emekçilerden kesilen vergilerle oluşturulan genel bütçeden emekçiye pay ayrılmadığına dikkat çekerek, hükümetin işsizlik açlık, yoksullukla boğuşan halka rağmen kamu kaynaklarını kanal İstanbul projesi gibi projelerle sermayeye aktardığına vurgu yaptı. Emekli, genç ve kadınların sorunlarına değinen Çuhadar, çözümün birleşmekten geçtiğine vurgu yaparak 11 Ocak mitingine katılım çağrısı yaptı. 

Ayrıca dün Karşıyaka Emek Demokrasi Güçleri İZBAN durağında, Çiğli'de ise Kasaplar Meydanı'nda yerel bileşenler masa açarak mitinge çağrı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

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