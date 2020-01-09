Patronlar "teşvik" kıyağının artarak devamını istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası canlı yayın konuğu oldu. Burada hükümetin patronlara dönük teşviklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülle, yeni yılda teşviklerin desteklenerek devam ettirilmesini istedi.

İhracatçının enflasyonla ezilmeyeceği, enflasyonla paralel gidecek bir kur istediklerini vurgulayan Gülle, teşviklerin de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

“Teşviklerin verilmesinde, çeşitlenmesinde amaç nedir? Devlet sen bu işi yaparken ben bunu destekliyorum. Bu konuda büyümen ve kalıcı olman adına seni teşvik ediyorum” diyerek devlet ve hükümetin patronlara olan yaklaşımını tanımlayan Gülle, geçtiğimiz yıl uygulanan teşvikler için de şunları söyledi:

“Bu teşviklerin karşılığı alınmıştır ve karşılığı da devletimize başarı, ihracat ve rekor olarak geri gelmiştir. O açıdan teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz."

Teşviklerin kullanımının ve ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılmasını isteyen Gülle, “Teşviklerin teşvik ediciliğinden hiç vazgeçilmemesi, bu sistemin daha da desteklenmesi, basitleştirilmesi ve ulaşımının kolaylaştırılması son derece önemli” diye konuştu. (AA)