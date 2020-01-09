TİHV: 16 Ağustos 2015'ten 2020'ye kadar en az 381 sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, 16 Ağustos 2015 ile 1 Ocak 2020 tarihleri arasında 11 il ve en az 51 ilçede en az 381 sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşti.

Merkez, araştırmasını sokağa çıkma yasaklarının süresiz (sona erdirileceği tarihin ucu açık bırakılarak) ve/veya gün boyu (24 saat sürmesi öngörülür biçimde) uygulanmaya başlandığı tarih olan 16 Ağustos 2015’ten başlattı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Türkiye tarihinde bu biçimi ile ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ilan ediliği iller ve tekrar sayıları şöyle:

Diyarbakır: 214 kez

Mardin: 60 kez

Hakkâri: 23 kez

Şırnak: 13 kez

Bitlis: 29 kez

Muş: 7 kez

Bingöl: 7 kez

Tunceli: 6 kez

Batman: 6 kez

Elazığ: 2 kez

Siirt: 14 kez

Bunlara ek olarak, 11 Ağustos 2017’ten 1 Ocak 2020 tarihinde kadar Hakkâri’nin Şemdinli ve Bitlis’in Hizan, Güroymak, Mutki, Tatvan ve Merkez ilçelerine bağlı çeşitli köy ve mezralarda saat (ilanda belirtilen saat aralığında) kısıtlılıkları dâhilinde en az 23 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

YASAKLARDAN 1 MİLYON 809 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yasaklar başlamadan önce gerçekleşen 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 809 bin kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı; özel ve aile hayatına saygı hakkı; toplanma özgürlüğü; örgütlenme özgürlüğü; din özgürlüğü; bilgi alma ve verme özgürlüğü, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı olmak üzere en temel hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiş olduğu tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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