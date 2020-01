Evrensel muhabiri Hasan İşler'in fotoğraf makinesi İzmir Basın Müzesinde

Adana'da 2004 yılında haber takibi yaparken geçirdiği kaza sonucu yaşamın yitiren Evrensel Gazetesi muhabiri Hasan İşler'in kullandığı fotoğraf makinesi bugün İzmir Basın Müzesine verildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, "Gazetemiz Adana muhabiri Hasan İşler arkadaşımız 2004 yılındaki seçim çalışmalarını izlerken konvoyda meydana gelen kazada DİHA muhabiri Volkan Eryiğit ile birlikte yaşamını yitirmişti. Hasan İşler'in bu haberi izlerken meydana gelen kazada yanında bulunan fotoğraf makinesini bugün İzmir Basın Müzesine verdik" dedi.

"GERÇEKLERİ YAZMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İşler'in Evrensel'e dağıtımdan muhabirliğe kadar her aşamada emek verdiğini hatırlatan Akdemir, "Hasan'ın anısının diğer birçok gazeteci ile birlikte Basın Müzesinde yaşamasını istedik. Dün muhabirimiz Metin Göktepe'nin dövülerek öldürülüşünün yıldönümüydü. Yarın da Çalışan Gazeteciler günü. Özellikle muhalif basın üzerinde her geçen gün artan iktidar baskısına karşı Metin Göktepe'nin, Hasan İşler'in, Hrant Dink ve Volkan Eryiğit gibi onlarca yiğit gazetecinin anılarını yaşatmak ve kalemlerini yerde bırakmamak boynumuzun borcudur. Her ne pahasına olursa olsun halka gerçekleri yazmaktan, göstermekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

