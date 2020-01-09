Meslek hastalıkları utanç verici boyutta olduğunu vurgulayan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi için TBMM'ye önerge verdi.

Silizkozis hastalığı, Aydın Çine’deki feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçilerle yeniden gündeme geldi. CHP’li Bülbül, iş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için uygulanması gereken prosedürler uygulanmadığından meslek hastalıklarının utanç verici boyutlara ulaştığını, bunlardan birinin de Silikozis hastalığı olduğunu belirtti. Konuyla ilgili araştırma önergesi veren Bülbül, “Bu hastalığa yakalananların sayısı ülkemizde tam olarak bilinmemektedir. Ancak iki binden fazla işçinin bu hastalığa yakalandığı tahmin edilmektedir” dedi.

“HAYATİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYALAR”

Aydın’ın Çine ilçesinin de önemli geçim kaynakları arasında bulunan kuvars-felspat maden şirketlerinin işletmelerinde çalışan işçilerin uygunsuz koşullarda çalıştırıldığını belirten Bülbül, işçilerin sağlıklı yaşayamaz duruma geldiğini hatta hayati risklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

“İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPMAK GÖREVİMİZ”

“İşçi sağlığı ve güvenliğini korumak adına alınacak önlemlerin belirlenmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması bizlerin görevidir” diyen Bülbül, “Bu nedenle silikozis hastalığının yaygın olduğu iş kollarının araştırılması, bu iş kollarında alınacak önlemlerinin belirlenmesi, hastalığa yakalanmış kişilerin yaşamını yitirmesinin önlenmesi amacıyla konunun tüm boyutlarıyla ele alınması için Meclis Araştırma açılmasının yerinde olacağı kanısındayız” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

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