Mardin'de kayyumun müdürüne kadın çalışanı fuhşa zorlamaktan 11 yıl hapis cezası

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kent A.Ş.’ye kayyum tarafından müdür yapılan polis memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı fuhuşa zorlamasına dair hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Uysaler hakkında tutuklama kararı verdi.



Mardin Büyükşehir Belediyesine yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki kayyumluğu döneminde belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş.'nin başına getirdiği polis memuru Ercan Uysaler’in kadın çalışan D.S.’yi fuhuşa zorlamasına ilişkin hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına, "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan ve bir önceki duruşma hakkında "zorla getirilme kararı" verilen Uysaler katılmadı. D.S. ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, çok sayıda kadın avukat ve Mardin Şahmaran Kadın Platformu üyeleri izledi.

BARO'NUN MÜDAHİLLİK TALEBİNE RET

Kamu davası olmasına rağmen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duruşmaya bir kez daha müdahil olmaması dikkat çekti. Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına katılan avukatlar, mahkemeye davaya müdahil olmak istediklerini belirten dilekçe sundu. Ancak, talep reddedildi.



Mahkeme, Uysaler'in talimatla bulunduğu Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alındığını belirtti.

D.S. ANLATTI: KANITLAMAK İÇİN KAYIT ALDIM

Duruşmada söz verilen D.S., belediyede arşiv bölümünde çalıştığı sırada Uysaler'in kendisinin müdürü olduğunu aktardı. Uysaler'in sık sık kendisini rahatsız ettiğini, kabul etmemesine rağmen ısrarların devam ettiğini dile getiren D.S., işe ihtiyacı olduğu için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Yaşadıklarını kanıtlamak için kayıt aldığını belirten D.S., "Beni sürekli mesaiye bırakıyordu. Ben 4 Nisan'da arşiv odasında bulunurken, yanıma gelip tekliflerde bulundu. Tekliflerini kabul etmedim. Teklifleri birden fazla kez tekrarlandı. Durumu aileme söyleyince işi bırakmamı söylediler. Sanığın eylemleri devam edince korktuğum için ve başka şekilde olayı ispat edemeyeceğim için telefon ile odasına gittim. Konuşmaları kayıt altına aldım. Ses kayıtlarını aldıktan sonra emniyete gittim. Şikâyetçi oldum. Önceki beyanlarımda sanığın bana teması olduğunu söyledim ise de sanığın teması olmadı" diye konuştu.

D.S., son olarak şikayetini geri çektiğini belirtti.

KENT A.Ş.'YE GÖRE UYSALER D.S.'NİN MÜDÜRÜ DEĞİL

D.S.'nin ardından Uysaler'in Muğla'dan gelen avukatı söz aldı. Avukat, D.S.'ye, "Neden 5-6 gün bekledikten sonra şikâyetçi oldunuz" diye sordu. D.S. ise, olayı hemen ardından ailesi ile paylaştığını ve sonrasında araya hafta sonu girdiğini belirterek, iş gününün başlaması üzerine de şikayetini yaptığını söyledi. Avukat, ses kayıtlarının suç unsurlarına yönelik çözümlemeyi içerdiğini söyleyerek, kayıtların "hukuken elde edilmemesi" nedeniyle dosyadan çıkarılmasını istedi.



Kent A.Ş.'den talep ettikleri yazının geldiğini kaydeden avukat, gelen yazıda Uysaler ile D.S. arasında bir ast-üst ilişkisi olmadığının yazıldığını söyledi. Avukat, Kent A.Ş.'den gelen yazıda Uysaler ile D.S.'nin aynı binada çalışmadığını, D.S.'nin Uysaler'e "müdürüm" diye hitap etmesinin aralarındaki astlık-üstlük ilişkisini göstermediğini savundu. Avukat, son olarak D.S.'nin şikayetini geri çekmiş olması nedeniyle davanın düşmesini ya da müvekkili hakkında beraat verilmesini talep etti.

CEZA İKİ KEZ ARTTIRILDI

Avukat savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Uysaler'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra cezayı "kişinin kamu görevlisi oluşu ve nüfuzunu kullanması" gerekçesiyle 9 yıla, "eylemin yoğunluğu" gerekçesiyle son olarak 11 yıl 3 aya çıkardı.



Mahkeme, ayrıca Uysaler'in tutuklanmasına karar verdi. (Mardin/MA)

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