ABD ile İran, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde karşılıklı tahkimat yapıyor

İran, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında ölmesinin ardından, bir yandan Deyrizor'da rejim safında savaştırdığı yabancı güçleri takviye ederken, diğer yandan ilk kez yerel güçlerden paralı asker topluyor. Bunun karşısında ABD, Haseke’deki üslerinden Deyrizor’a destek güç gönderiyor.

İran, Beşar Esad rejimi ordusuyla ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri’nin batısında devam eden askeri varlığında taktik değişiklikler yapıyor.

ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine, hafta başında Deyrizor’daki ana karargah ve bazı askeri noktalarında konuşlu yabancı güçleri ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştiren İran, şimdi Araplardan silahlı güç kurma yoluna gidiyor.

İranlı komutanların aylık 160 bin Suriye lirası maaş vaadiyle 3 günde 2 bin 500 kişinin kaydını aldığı iddia edildi. Katılımlar, ilk etapta Şukari, Hamdan, Hari ve Saadia köylerinden oldu.

İran’ın Suriye’de Araplardan silahlı güç kurması anlamında bu uygulama, bir ilk niteliği taşıyor.

ABD DE ASKERİ TAKVİYE VE LOJİSTİK GÖNDERDİ

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Suriye’deki askeri faaliyetlerini, petrol ve doğal gaz sahalarını denetim altına almaya odaklayan ABD ordusu da tahkimatlarını sürdürüyor.

ABD, Haseke’deki Şeddadi askeri üssünden, çok sayıda askerle onlarca zırhlı araç ve tırı, Deyrizor’daki üslere gönderdi.

Ayrıca, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Simelka sınır kapısından Suriye’ye giren yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi.

ABD, önceki akşam Deyrizor kırsalında yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ile Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını, olası İran saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlarla güçlendirmişti.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de Suriye hükümetinin denetiminde. Kentte güvenliği Rusya ve İran destekli gruplar sağlıyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. (AA)

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