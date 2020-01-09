Adana'da çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren krom madeni işçisinin cenazesi yakınlarınca teslim alındı.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kaybolduğu bölgede yaşamını yitiren Yasin Kılıç'ın (40) cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, ağabeyi Mehmet Kılıç ve diğer yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin bugün ikindi namazının ardından Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İşçinin ağabeyi Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin yaklaşık 2 yıldır krom madeninde çalıştığını söyledi.

Çalışma şartlarının zorluğuna değinen Kılıç, "Haftada bir gidip-geliyorlar. Normalde orada kalıyorlar. Yemekhaneleri, yatakhaneleri orada var. Çalışma şartları zor, kışın daha da zor. Çığ düştükten sonra ekipler oraya 24 saatte ulaşabildi." diye konuştu.

KAYIP MADENCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada, çığ düşmesi olayında yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında oluşturulan kriz masasında değerlendirildi.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, çığ düşmesi sonucu yaklaşık 1650 rakımda kaybolan işçinin 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanı, iz takip ve kadavra köpekleri ile arandığını bildirdi.

Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Demirtaş, "Görevli personelimiz beraberindeki ekipmanla beraber en kısa zamanda kayıp vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. İnşallah kayıp vatandaşımıza bir an evvel ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Çığdan kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, hastane morguna kaldırılan Yasin Kılıç'ın cenazesi de daha sonra Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. (Adana/AA)

Adana'da çığ düştü, 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi kayıp

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