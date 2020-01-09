09 Ocak 2020 12:17

Koza-İpek davası: Cafer Tekin İpek’e 79 yıl hapis

Koza-İpek Holding davasında sanıklardan Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Koza-İpek Holding davasında karar açıklandı. Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

    Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Cafer Tekin İpek'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Cafer Tekin İpek, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.

    Sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanununa muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası verildi.

    Sanıklar, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi. (AA)

    ÖNCEKİ HABER

    Veli Encu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edilmedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi? 

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İran

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Semboller savaşı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik kumar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Biliyoruz, sizde transfer bitmez

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Demirtaş ve Kavala kararları üzerine : Madde 18
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Adana'da çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
    Adana'da çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

    Adana Pozantı’da çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden madencinin cenazesi ailesine teslim edildi. Kayıp olan madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

    Londra’da savaş karşıtları bir araya geldi: Emperyalizme karşı mücadele ilk hedef
    Londra’da savaş karşıtları bir araya geldi: Emperyalizme karşı mücadele ilk hedef

    Londra’da bir araya gelen savaş karşıtları, ABD’nin Ortadoğu’dan elini çekmesi gerektiğine dikkat çekerek 11 Ocak’ta gerçekleşecek savaş karşıtı yürüyüşe çağrı yaptılar.

    Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı
    Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

    İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

    İzmit’te AKP milletvekilinin gelini seçimlere günler kala işe alınmış
    İzmit’te AKP milletvekilinin gelini seçimlere günler kala işe alınmış

    Kocaeli İzmit Belediyesinde 31 Mart seçimlerine günler kala AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelininin işe alındığı açıklandı.

    ABD'den BMGK'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız
    ABD'den BMGK'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen ABD, İran'la gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

    Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur
    Halka Libya tezkeresini sorduk: Savaşın yansıması işsizlik, yoksulluk, ölüm olur

    İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan halk pazarında yurttaşlarla Libya tezkeresini ve Süleymani suikastını konuştuk.

    Özgür Müftüoğlu: Emekçiler kendi çıkarları için savaş politikalarına karşı çıkmalı
    Özgür Müftüoğlu: Emekçiler kendi çıkarları için savaş politikalarına karşı çıkmalı

    Akademisyen Özgür Müftüoğlu Türkiye ekonomisinin bağımlı olması nedeniyle, İran ve ABD geriliminden emekçilerin etkilendiğini ifade etti.

    Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren Dr. Arzu Yılmaz: Cin şişeden çıktı
    Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren Dr. Arzu Yılmaz: Cin şişeden çıktı

    Dr. Arzu Yılmaz, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesini Evrensel’e değerlendirdi: "Bu saldırıyla, deyim yerindeyse cin şişeden çıktı"

    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta
    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.

    Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı
    Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

    İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var
    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, havadaki kükürt oranında artış olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor

    İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisine kaldığı yerden devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

    120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.