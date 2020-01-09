Veli Encu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edilmedi

Roboski Katliamı'nda kardeşi ve birçok yakınını kaybeden Veli Encu ile Kumçatı Belediyesi eski eş başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında da tahliye çıkmadı.

Roboski Katliamı'nda kardeşi Serhat Encu ile birçok yakınını kaybeden Veli Encu, Kumçatı Belediyesinin eski eş başkanı Mehmet Demir, HDP çalışanları Salih Kerçin, Mazlum Güzel ve Şehmus Kerçin'in tutuklu yargılandığı dava sürüyor.

24 Mayıs 2019’da tutuklanan ve "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla yargılanan 5 kişinin ikinci duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklular ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Roboskili aileler izledi.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada söz verilen tutuklular, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuklu avukatları da müvekkillerinin tahliyesi ve beraatını talep etti.

Savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, dosyadaki kimi eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı 28 Ocak’a erteledi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. (Şırnak/MA)

Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı