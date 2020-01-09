09 Ocak 2020 11:44

Londra’da savaş karşıtları bir araya geldi: Emperyalizme karşı mücadele ilk hedef

Londra’da bir araya gelen savaş karşıtları, ABD’nin Ortadoğu’dan elini çekmesi gerektiğine dikkat çekerek 11 Ocak’ta gerçekleşecek savaş karşıtı yürüyüşe çağrı yaptılar.

Tarık Ali

Tarık Ali | Fotoğraf: Evrensel

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    Arif BEKTAŞ
    Londra

    ABD’nin, İranlı General Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikast sonrası bölgede yükselen tansiyon ve savaşa karşı tepkiler büyüyerek devam ediyor. Londra’da toplanan savaş karşıtları, ABD’nin Ortadoğu’dan elini çekmesi gerektiğine dikkat çekerek, kitlesel eylemler planladıklarını açıkladı.

    Dün akşam, Londra’nın merkezindeki ünlü Conway Hall’da bir araya gelen savaş karşıtları, akademisyenler, yazarlar, politikacılar, nükleer silah karşıtları, kampanya grupları ve Irak ve İranlılar, ABD emperyalizmine karşı mücadele etmenin en temel görev olduğuna vurgu yaparak, savaşın tüm halkların yaşamını zehir ettiği ifade edildi.

    TARIK ALİ: GANSTERCE BİR KATLİAM

    Toplantıya katılan yazar Tarık Ali, ABD’nin tüm hesapları yaparak, “gangsterce bir katliam” gerçekleştirdiğini ve Süleymani’yi katlederek bölge halklarına tehdit ve gözdağı verdiğini belirtti. Ali, “Kim ne derse desin, önceliğimiz emperyalizme karşı mücadele etmektir” diyerek, ABD’nin Ortadoğu’dan elini çekmesini istedi.

    2020 yılına iyi niyet dilekleri ile girme vaadinde bulunanların hayal kırıklığı yaşadığını ve yeni yıla savaş ve kanla girildiğini belirterek, bu savaş ve kanın tek sorumlusunun emperyalizm, özellikle de ABD emperyalizmi olduğunu söyledi.

    İngiltere’de Johnson hükümetinin de hazır ve nazır bir şekilde ABD emperyalizmini desteklediğini söyleyen İngiltere’deki 68 hareketinin liderlerinden Tarık Ali, “İngiltere, AB’den çıkarken, bağımsız bir ülke olmak istediğini iddia ediyordu. Aslında bağımsız bir ülke değil. Tüm devlet kurumlarıyla ABD’ye bağımlı bir ülke. ABD istediği zaman bir İngiliz savaş uçağını kullanıyorsa bu, İngiltere’nin ne kadar ABD bağımlısı olduğunu gösteriyor” dedi.

    "JEREMY EVİNE DÖN"

    Savaş karşıtı hareketin son birkaç hafta içinde tekrar canlandığını ve başta Avrupa ve Kuzey Amerika’da savaşa karşı ciddi tepkilerin örgütlendiğini belirten Ali, “Savaş karşıtlarının sokaklara dökülmesi, Ortadoğu’nun hala batılı emperyalistler tarafından işgal altında olduğunun somut bir göstergesidir” dedi.

    Johnson Hükümetinin anında ABD’nin arkasında saf tuttuğunu belirten Ali, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn 12 Aralık’ta seçimi kazansaydı ülkedeki durumun çok farklı olacağını savunarak, Corbyn’in ABD emperyalizminin arkasında saf tutmayacağını ifade etti.

    Ali, İşçi Partisi lideri olduğu için pratik mücadele içinde fazla göremedikleri Corbyn için, “İşçi Partisi yeni bir lider seçecek. Corbyn, 4 Nisan’da parti liderliğini bırakacak. O zaman Corbyn eskiden olduğu gibi bizim yanımıza gelecek, bizimle birlikte meydanlarda olacak, eylemlere katılacak ve toplantılarda konuşacak. Benim burada Jeremy’ye bir çağrım olacak. Jeremy artık evine dön” ifadelerini kullandı.

    İranlı akademisyen Abbas Edabat da toplantıda konuşmacılardan biriydi. Edabat, İslam devrimine karşı olanlar dahil tüm kesimlerin ABD emperyalizmine karşı ortak tutum belirlediğini ifade etti. Edabat, Süleymani’nin “ölü halinin” İran halkı üzerinde daha fazla etkili olacağını ifade etti.

    RAMADANİ’DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

    Uzun yıllar İngiltere’de sürgün hayatı yaşayan, Iraklı yazar ve akademisyen Sami Ramadani de konuşmasının büyük bir bölümünü dayanışmanın önemine ayırdı. Ramadani, İngiltere’de yaygın bir anlayışın Ortadoğulu halklara nasıl mücadele etmeleri gerektiğini söyleme biçimindeki üsttencilik olduğunu belirterek, “Ortadoğu halklarına akıl vermeyin. Oraların işçi sınıfı nasıl mücadele edeceğini biliyor. Ama bu halklar emperyalistlerin savaş ve talanından fırsat bulup, kendi burjuvalarına ve diktatörlerine karşı mücadele etme olanağı bulamadılar. Sizin yapacağınız, emperaylist olan ülkenizi durdurmaktır. Asıl dayanışmayı o zaman arttırırsınız” dedi.

    11 OCAK’TA KİTLESEL GÖSTERİ

    Nükleer Silahlanma Karşıtı Kampanya Başkanı Kate Hodson, Savaş Karşıtı Koalisyon Başkanı Lindsey German ve şarkıcı Lowkey’in de birer konuşma yaptığı toplantıda, 11 Ocak Cumartesi günü yapılacak gösteriye kitlesel katılım çağrısı yapıldı.

    500 kişilik Conwey Hall’ın tıklım tıklım olduğu toplantıda, Demiryolu İşçileri Sendikası’nın (RMT) acil toplandığı ve sendika olarak savaş karşıtı eylemlere üyeleri ile kitlesel katılım kararı aldıkları haberi geldi. Yoğun alkışların koptuğu salonda, ABD emperyalizmine karşı sloganların atılması dikkat çekti.

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