09 Ocak 2020 11:42

Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

Eylem yapan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri

Fotoğraf: Evrensel

Dilek OMAKLILAR
İzmir

Karşıyaka Belediyesinde DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu şube üyesi Kent AŞ işçileri ödenmeyen ikramiyeleri ve TİS’te yer alan ücret farkları için eylem yaptı. Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “Bugün kriz ortamında başka bir kazancımız yok, emeğimiz var ve bu emeğimizin karşılığını işçi sınıfının onurlu mücadelesiyle alacağız” dedi.

Belediye önünde eylem yapan Kent AŞ işçilerine Personel AŞ, Buca, Karabağlar, Konak, Bayraklı ve Çiğli belediyelerindeki Genel-İş temsilcileri de katıldı.

6 İKRAMİYE ALACAKLARI VAR

Burada işçilere seslenen Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “Bizler birinci olarak ödeme, ikinci olarak ödeme takvimi ve üçüncü olarak sendikanın tüm talepleri sonuç bulana kadar buradayız, soğuk da olsa yağmur da olsa, baskı da gözaltı da olsa bugün ayrılmayacağız. Bir ikramiye değil 6 ikramiye ve geriye dönük alacağımız var. Bugün kriz ortamında başka bir kazancımız yok, emeğimiz var ve bu emeğimizin karşılığını işçi sınıfının onurlu mücadelesiyle alacağız” dedi.

‘YENİ BİR KAVGAYI DAHA BAŞLATIRIZ’

Karşıyaka Belediyesinde yaklaşık 2 bin 700 kadar çalışanın olduğunu ifade eden Kara, “Memurlar, kadrolu işçiler, Kent AŞ’de çalışanlar, güvenlikçiler, Personel AŞ’de çalışan arkadaşlarımız var. Bu belediyede DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının örgütlü olduğu her işyerinde bu belediyeyi yöneten bazı bürokratlar tarafından ücretlerimiz, sosyal haklarımız bilerek geciktiriliyor. Buradan sesleniyoruz, biz buradayız yeni bir kavgayı burada başlatırız” diye konuştu.

SÖZLEŞME TAKVİMİNE UYULMADI

Süreci Evrensel’e değerlendiren Ali Haydar Kara, “Ödenmeyen son 10 aylık toplu sözleşmedeki ücret farkı ve 6 aylık ikramiyemiz var. Görüşmelerimizde ekonomik gerekçeler öne sürdüler ama 1 ay değil, 10 aydır bu sorunu yaşıyoruz. Çözüm konusunda ortaklaşmak için bir çalışma istedik, talebimiz bu yöndeydi. Ama bunların dışında 10 aydır hiçbir zaman toplu sözleşmedeki belirtilen bir takvim içinde almadık” dedi.

Tüm alacakların bugün yatırılmayacağını bildiklerini ancak ödeme konusunda bir takvim taleplerinin olduğunu dile getiren Kara, “Sonuçta İller Bankasından bir para gelecek. Bu paranın farklı yerlere kullanılmasından ziyade bu kriz ortamında ücret alamayan her işçinin ücretini almasını talep edeceğiz. Diğer talebimiz de diğer örgütlü işyerlerindeki arkadaşlarımızın toplu sözleşmedeki haklarının verilmesi. Ayrıca sendikamıza yönelik başka bir politika olduğunu düşünüyoruz, istenmediğimizi düşünüyoruz ki yetkili sendika biziz, toplu sözleşmeyi biz yaptık” diye konuştu.

TEFECİYE, İCRAYA DÜŞEN İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ VAR

Kriz ortamında işçilerin ağır bir süreçten geçtiğini hatırlatan Kara, “Yakın tarihte okullar açıldı, kış ayındayız harcama kalemlerinin daha çok arttığı bir dönemdeyiz. Elektrik, su, doğal gaz, diğer ihtiyaçlar... Bizim talebimiz, planlarımızın olması. Bu belediyede bir şeye ihtiyaç vardır ama bu insanların da bu paraya ihtiyacı var. Buradaki haklarını alamadığı için tefeciye düşen, icraya düşen var, işi bırakan arkadaşlarımız var. Sonuçta zamanında bankaya borcunu ödeyemiyorsun, kiranı ödeyemiyorsun. Aylardır bunu anlatıyor ve aylardır çözüm bekliyoruz. Önceki eylemlerde de verilen sözler vardı, ocak ayının ilk günlerinden itibaren bunların ödenmesi için söz vermişlerdi ama ödenmiyor” dedi.

Eylem yapan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri

Fotoğraf: Evrensel

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