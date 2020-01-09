Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Kadınlar Kollektifi" tarafından kamusal alanlarda ve çevresinde yürüyen kadınlar ile buralarda tacize maruz bırakılanların güvenliğini artırmak amacıyla duvarlara grafiti yapıldı. Mitolojik kadın tanrılar, bitki ve hayvanların bazı temsillerine yer verilen ve ek olarak tasviriyle güvenlik algısını geliştirmeyi başaran bu kolektifin projesi, mücadele eden kadınların bir parçası olduğunun göstergesi oldu.

09 Ocak 2020 11:02

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Fotoğraf: Juancho Torres/AA

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Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Fotoğrafta, duvara resim yapan bir kadın ressam görülüyor.

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Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Fotoğrafta, Kolombiya'da mücadele edn kadınları tasvir eden bir duvar resmi görülüyor.

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