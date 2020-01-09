İzmit’te AKP milletvekilinin gelini seçimlere günler kala işe alınmış

İzmit Belediye Meclisi toplantısında konuşan CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilerin işten çıkarmalara ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Hürriyet, AKP'li Meclis Üyesi Aysel Demirtaş'a dönerek, “Kendisine soruyorum. Seçime 2 gün kala çocuğunu nasıl sözleşmeli memur yaptı? Bunlara ses çıkarmayan bana hesap soramaz” dedi. Öte yandan CHP'li Hürriyet, AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelininin de seçimlere günler kala işe alındığını ifade etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kaplan'ın tepki çeken atamaları şöyle açıkladı:

“AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelini, seçime birkaç gün kala liyakati olmadığı halde 'programcı' kadrosunda işe alındı. Diğer çalışanlar 2 bin 400 lira maaş alırken geline 5 bin lira maaş bağlandı. Zeybek'in kardeşi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.”

ATAMA SONRASI AKP’Lİ İSİMLERE TEŞEKKÜR EDEN MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Gaziantep’te Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandıktan sonra kendisine destek olanlara sosyal medyadan teşekkür eden ve eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından gündeme getirilen Hüseyin İnal da görevinden alındı.

Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin İnal, Şahinbey Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atandı. İnal, göreve başlamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kendisine destek olan AKP’lilerin isimlerini sıraladı ve teşekkür etti. (HABER MERKEZİ)