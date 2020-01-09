Çorlu'da Birleşik Metal-İş üyesi işçilerden eylem: Çarklar bizim elimizde

Çorlu'da Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin eylem yaptı. Eylemde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar "MESS temsilcileri ve metal patronları grev yasaklayan iktidara güveniyor ama çok güvenmesinler, çarklar bizim elimizde" dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikasının çağrısıyla dün saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen metal işçileri, toplu sözleşme sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılmasını ve taleplerinin karşılanmasını istedi.

Sendikanın Trakya şubesine bağlı Sio Otomotiv, Paksan ve Ejot işçilerinin katıldığı eyleme DİSK ve KESK'e bağlı sendikaların başkanları ile birlikte bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Eylemde konuşan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, "Sözleşme kapsamında olan firmalar ülkemizin en büyük 500 firmasının başında yer alıyor. İnanmayın onların kriz var diye ağlamasına, onlar rekor kâr ediyorlar. Asıl kriz ve enflasyon karşısında biz eziliyoruz. Bir metal işçisi metal patronlarına 116 bin lira kazandırıyor. Taleplerimizi hepsi kabul edilse bile bu kârın yüzde 10'una takabul ediyor. MESS temsilcileri ve metal patronları grev yasaklayan iktidara güveniyor. Ama çok güvenmesinler çarklar bizim elimizde" diyerek MESS temsilcilerini ve metal patronlarını uyardı. (Çorlu/EVRENSEL)

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