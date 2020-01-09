Kocaeli’de 11 Ocak'ta kanser gerçeği konuşulacak
Kocaeli’de 11 Ocak'ta Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık'ın katılımıyla düzenlenecek panelde kanser gerçeği konuşulacak.
Afiş: Kocaeli Demokrasi Girişimi
Kocaeli’de kanserden ölümler giderek artıyor. Kocaeli Demokrasi Girişimi de bu konuyu etraflıca tartışmak için yan yana geliyor.
11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinde (KYÖD) gerçekleşecek panelde Kocaeli'nin kanser gerçeği tartışılacak.
Sanayinin gıda, hayvan ve su kirliliği üzerinde etkilerinin tartışılacağı panelin moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan üstlenecek.
Panelde Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık kanser gerçeğini Kocaelililerle paylaşacak. (Kocaeli/EVRENSEL)
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