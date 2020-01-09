09 Ocak 2020 08:13
Denizli'de 3.5 şiddetinde deprem
Denizli Bozkurt'ta saat 7.52 sularında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 7.52 sularında Denizli Bozkurt'ta 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Denizli Bozkurt'a 3,3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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