HDP'li Peköz selden etkilenen tarım işçileri için meclis araştırması istedi

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Adana’da yağmurdan etkilenen ve çadırları sökülen yerleşik ve geçici tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının en kısa sürede tespit edilerek sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

23 Aralık 2019 günü Adana ili Karataş ilçesi Tuzla mevkii Karagöçer köyünde bulunan tarım işçilerinin yaşadığı çadırların bir kısmının Karataş Kaymakamlığı tarafından yaşanan sel sebebiyle söküldüğünü ifade eden Peköz, bu aileler barınacakları başka yer olmadığı için köyü terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Bölgede selden etkilenen fakat orada yaşamaya devam eden tarım işçileri ve ailelerinin bulunduğuna dikkat çeken Peköz, tarım işçileri için sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddelerine gereğince Meclis Araştırması istedi. (Adana/EVRENSEL)