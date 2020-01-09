09 Ocak 2020 00:32

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket atıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roket atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.

Fotoğraf: EPA-EFE/IRIB/AA

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    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

    Anadolu Ajansının güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki adet roket atıldı.

    Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliği’nde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

    Reuters da Bağdat’ta iki adet patlama sesi ve ardından siren sesleri duyulduğunu bildirdi. Ajans, üç MLRS roketinin düştüğü ve ardından ateş açıldığı yönünde bilgi verdi. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, roketlerden en az biri ABD büyükelçiliğinden 100 metre uzaklıkta düştü.

    Irak ordusu ise Sovyet yapımı Katyuşa MLRS roketleri olarak tanımlanan en az 3 merminin Bağdat’ın merkezine düştüğünü söyledi. (DIŞ HABERLER)

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