09 Ocak 2020 00:32
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)
Fotoğraf: EPA-EFE/IRIB/AA
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (AA)
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