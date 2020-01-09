Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze

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Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı. İstismar, protesto edildi.