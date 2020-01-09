09 Ocak 2020 00:32

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.

Fotoğraf: EPA-EFE/IRIB/AA

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    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (AA)

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    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze

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