CHP’li Keven: Toprak Mahsulleri Ofisi tasfiye ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülke tarımının temel kuruluşlarından olan ve 1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) giderek tasfiye edildiğini ve önemli şubelerinin kapatıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye yazılı soru önergesi de veren Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi kurumunun neden devre dışı bırakıldığını sordu.

Keven önergesinde şunları söyledi; “Yozgat’ta Şefaatli ve Doğankent gibi önemli hububat merkezlerinde bulunan TMO Ajans Amirlikleri 1 Ocak 2020 itibariyle kapatıldı. Buralar Tesisli Ekip statüsüne indirildiler. Yani kapısına kilit vuruluyor ve eğer gerek duyulursa sezonda bir aylığına açılacak duruma getiriyorlar. Buralarda çalışan memur, teknisyen, eksper, güvenlik gibi yüzlerce çalışan işlevsiz hale getiriliyorlar. Şefaatli’de, Doğankent’te Mysilo isminde lisanslı depoculuk şirketine ait özel silolar yapıldı. Daha önce Yerköy ve Sorgun ilçelerinde yapıldı. Hepsi de aynı firmaya ait. Lisanslı depoculuk şirketlerinin girdiği bölgelerde istisnasız TMO şubeleri işlevsiz hale getirildi. Yani bir nevi devlet çiftçiyi lisanslı tüccarın insafına terk etti. 80 yıldır açık olan ve bölgemizin en büyük silolarına sahip Yerköy Şube Müdürlüğü’ne ait silolar boş dururken çiftçiler iki yıldır özel şirkete ait lisanslı depoya yönlendirildiler. Çiftçiye ‘ürün alımı yapmıyoruz lisanslı depoya gidin’ denildi. Yani kapısında ‘çiftçinin kara gün dostu’ yazan Toprak Mahsulleri Ofisi’ni son yıllarda çiftçinin yanında görmek neredeyse imkânsız hale geldi. Adım adım TMO tasfiye ediliyor ve kapısına kilit vuruluyor. Cumhuriyet’in bir değeri daha tasfiye ediliyor.”

TMO’ya ait siloların boş bırakıldığını ve özel şirketlere buğday alımı yaptırıldığını söyleyen Keven, Şefaatli’de kapatılan TMO şubesiyle ilgili rakamları paylaştı; “Şefaatli içesinde 700 bin dekar büyüklüğünde arazi var. 400 bin dekarında hububat ekiliyor. Mysilo firmasına ait lisanslı depoculuk şirketi gelmeden önce 2017 yılında TMO, 57 bin ton buğday ve arpa aldı. Bu şirket faaliyete geçtikten sonra Mysilo 42 bin ton aldı, TMO ise sadece 5 bin ton buğday ve arpa aldı. Bu demek oluyor ki devletin siloları büyük ölçüde boş dururken özel şirkete para kazandırdılar.”

TMO kurumunun adım adım tasfiye edilmesine kanıt olarak örnekler veren Keven, bazı bölgelerde TMO silolarının kiralandığını söyleyerek; “Tasfiyenin en bariz örneklerinden biri çeşitli TMO tesislerinin Yozgat’ta Yenifakılı ve Sarıkaya ilçeleri gibi TMO-TOBB LİDAŞ Lisanslı Depoculuk şirketine devredilmesi olmuştur. TMO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak bir lisanslı depoculuk şirketi kurdu. Polatlı Ticaret Borsası başkanının ve MÜSİAD eski yöneticilerinin başında olduğu bu şirket devletin silolarını nasıl bir ihaleyle verildiği belli olmayan bir şekilde devraldı” dedi. (HABER MERKEZİ)