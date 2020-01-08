Hande Buse Şeker’in avukatları: Duruşmalar açık yapılsın

İzmir’de 1 yıl önce polis Volkan Hicret tarafından öldürülen Hande Buse Şeker’in avukatları “genel ahlak” gerekçesi ile duruşmaya getirilen kapalılık kararının kaldırılmasını istedi.

İzmir’in Alsancak semtinde yaşayan trans kadın Hande Buse Şeker, 9 Ocak 2019’da evine gelen Volkan Hicret isimli polisin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş, polis Şeker’in arkadaşı Nil’i de yaralamıştı. Tutuklanan Hicret’in yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak’ta yapılacak. Hande Buse Şeker’in avukatları, duruşma öncesi açıklama yaparak davadaki kapalılık kararının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca herkesi, sosyal medya üzerinden #HandeŞekerİçinAdalet etiket kampanyasına katılmaya çağırdı.

“DAVANIN İZLENMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “21 Haziran 2019 günü İzmir Adliyesinde yapılan yargılamada mahkeme tarafından ‘…iddialar, savunmalar, beyanlar, cinselliğe ilişkin görüntüler, sanığın mesleği göz önüne alınarak genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hal kapsamında olduğu’ gerekçesiyle kapalılık kararı verdi. Yargılama bütün taleplere rağmen hâlâ gözlerden ve kamuoyundan uzak biçimde yürütülmektedir. Nefret suçları ile etkin mücadele edebilmek için kamuoyunun açılan davalar hakkında bilgi sahibi olması ve görüşlerini ifade edebilme imkanına erişebilmesi gereklidir. Nefret suçlarının cezasız kalmadığının görülmesi ve nefret suçlarından etkilenen grupların adaletin sağlandığı hissine ulaşabilmesi için de davanın izlenebilmesi son derece önemlidir. Adil bir yargılamanın sağlanması için kapalılık kararının kaldırılması adalet ve eşitlik ve insan haklarından yana herkesten destek beklemekteyiz.” (HABER MERKEZİ)