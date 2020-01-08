Sağlık emekçisi kadınlardan kıyafet genelgesine tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi İstanbul Kadın Meclisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 31 Aralık 2019'da sağlık kurumlarına yolladığı kılık kıyafet genelgesine tepki gösterdi.

Açıklamada konuşan SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır, söz konusu genelgede özellikle "edep, adap ve inançlara uygun" ibaresinin başta kadınlar olmak sağlık çalışanları tarafından kesinlikle kabul görmediğine dikkat çekerek “Zaten yığınla sorunumuz varken çözüm bekleyen, şimdi yeni bir sorun ve tartışma eklendi üstüne. Kullanılan dili de sağlık emekçilerinin esas sorunlarına kulaklarını kapatmayı da doğru bulmuyoruz" dedi.

SES Şişli Şube Kadın Sekreteri İpek Deniz ise genelgenin sağlık emekçilerinin arasında huzursuzluk yarattığını zaten derin yaşanan cinsiyetçi tutum ve davranışlara bir yenisinin eklendiğine işaret ederek “Özellikle edep, adap ve inançlarına uygun şekilde ibaresi ayrıştırma ve ötekileştirmeyi derinleştirdiği gibi çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramaz. Eğitimde başlayan, şimdide sağlık alanına bulaştırılmaya çalışılan, makul kadın olmanın dayatılmasına ve sürekli kadın bedeni üzerinden yapılan politikalara kadınlar olarak elbette cevabımız olacak. Susturamadığınız tüm kadınlar gibi” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)