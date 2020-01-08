Belediye, Lisa Çalan'ın 45 gün işe gitmediğini öne sürerek sözleşmesini yenilememiş

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, IŞİD saldırısında iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın işten çıkarılmasına dair yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğu iddia edilen açıklamada Çalan’ın işten çıkarılmadığı, sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Çalan’ın 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz işe gelmediği öne sürülerek “Lisa Çalan isimli personelin, 02.09.2019 ve 16.10.2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından tespit edilmiştir. Lisa Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13 ve 16 maddeleri kapsamında yapılmış olan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçı Hizmet Sözleşmesinin disiplin hükümlerini içeren; 56. Maddenin Temelli Çıkarılma başlıklı E fıkrasında geçen 'Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz on (10) gün gelmemek', 57. Maddenin 'izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 6 gün göreve gelmeyen sanatçıların sözleşmesi res’en feshedilir' hükümleri uyarınca 31.12.2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmesi yenilenmemiştir” denildi.

Açıklamada uygulamanın şahsa bağlı olmadığı savunularak “Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Aynı tespit doğrultusunda 3 personelin daha 31.12.2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmeleri yenilenmemiştir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur. Şahsa bağlı uygulama farklılıkları şüphesiz söz konusu değildir” denildi.

LİSA ÇALAN: TEPKİLER ÜZERİNE MAZERET ÜRETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Gazete Duvar'a konuşan Lisa Çalan, Diyarbakır Belediyesinin iddiaları üzerine ise "Tepkiler üzerine mazeret üretmeye çalışmışlar" dedi.

Çalan, açıklamasında şunları kaydetti: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2’si raporlu 8 çalışanının işine, 'personel fazlalığı' gerekçesiyle son verdiğini arkadaşlarımıza sözlü olarak ifade etmişti. Ancak anlaşılan kamuoyundan gelen tepkiler üzerine benim işe mazeretsiz gitmediğim gibi bir gerekçe üretme ihtiyacı duymuşlar. Biri engelli, diğeri doğum izninde iki kişinin işine son vermeden acaba bizi arayıp sormuşlar mı, uyarıda bulunmuşlar mı, ihtar göndermişler mi, bizden savunma istemişler mi? Hayır! Kaldı ki, kayyum sonrası başıma gelecekleri tahmin ettiğim için kendilerine sağlık raporlarımı götürdüm.

"BENDEN KURTULMAK İSTEMİŞLER AMA İSTEDİKLERİ GİBİ OLMAYACAK!"

Kamuoyunda beni çalışmadan maaş almak isteyen biri gibi göstermelerini kabul etmiyorum. Beni tanıyan, tanımayan herkes biliyor 2015 yılından bu yana ayağa kalkmak için verdiğim mücadeleyi, ayağa kalkıp üretmek, sinema yapmak istediğimi, engelli hakları alanında çalışmak istediğimi. Ancak burada bir kötü niyet var. Kendileri beni aramadılar, evime bir ihtar ulaşmadı, benden savunma istenmedi. Yaptıkları, alelacele işime son vermek oldu. Benden kurtulmak istemişler ama istedikleri gibi olmayacak! Kanunun bana verdiği hakkı yargıda arayacağım ve işimi geri alacağım. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır kayyumu, IŞİD saldırısında iki bacağını kaybeden Lisa Çalan'ı işten attı

Diyarbakır'da kayyum doğum iznine ayrılan personelin işine son verdi