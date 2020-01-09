İşçi mektubu: Savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür

Bir metal işçisi

Kayseri

Ülkemizin gündeminde Libya meselesi tartışılırken bir anda ABD’nin İran’ın önemli komutanlarından Kasım Süleymani’yi öldürmesini konuşur hale geldik. İşyerimizde yürütülen tartışmaları yazmak istedim. Öncelikle söylemeliyim ki, gelişmelere ilişkin herkeste kafa karışıklığı var.

Bir işçi arkadaşımız, “Libya’da bizim askerimizin ne işi var? Kimden taraf olacağız? Tarafların arasında kalacağız ve sonuçlarına katlanacağız. Bunları konuşurken İran’ın komutanı öldürüldü” dedi. Söze giren başka arkadaşımız ise şunları söyledi: “Ne demek bizim orada ne işimiz var? Elin ABD’si nereden geliyor? Bizim mesafe daha yakın, biz neden gidip oralarda doğal gaz aramayalım, ortak olmayalım mı? Şu ufkunuzu biraz açın. Sadece kendinizi düşünmeyin, geleceği düşünün. Bizim topraklarımızdı zamanında oralar. Biz oralara sahip çıkmazsak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler sahip çıkacaktır. Şunu da söyleyeyim, bak İran’ın liderlerinden Süleymani’yi nasıl öldürdüler... Çünkü Ortadoğu’da hüküm sürmek istiyorlar. Bölgenin bütün doğal zenginliklerini kendi himayelerine almak istiyorlar. Bizim sınırımızda olan ülkelerde ABD’nin ne işi var? Komşu ülkelerde bizim daha çok hüküm sürmemiz gerekirken ABD neden gelip burnunu sokuyor? Bizim karşımızda duracak ülke yok bu dünya üzerinde.”

Son olarak da ben de girdim tartışmaya ve “Aslında ülkemizin emperyalist politikalara yedeklendiğini söyleyebiliriz. AKP Hükümeti aslında yayılmacı politikalarıyla Ortadoğu’da güç olma hayaliyle yaşıyor. AKP Hükümetinin bu politikaları emperyalizme yedeklenmekten başka bir şey değildir. Biz işçilere daha fazla sömürü, yoksulluk, ölüm demektir. İşçiler olarak emperyalizmin kirli oyunlarına gelmeyelim, savaş demek ölüm, yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı demektir” dedim.

Buradan tüm işçilere seslenmek istiyorum. Artık bırakalım şu eski topraklarımıza sahip çıkma işini. Biz işçiler olarak önce ekmeğimize sahip çıkalım. Her geçen gün biz işçilerin durumu kötüleşiyor. Zenginler daha zengin oluyor. Savaşlara karşı dur dersek karşılığını alırız. Savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür diyerek bitirmek istiyorum sözlerimi…

Teşekkürler.