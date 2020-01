İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı. Konak Kemeraltı girişinde bir araya gelen emekçileri, "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" yazılı pankart açarak sık sık "Savaşa değil emekçiye bütçe", "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Burada basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, işçisinden kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, çiftçisinden küçük esnafına, halkın %99’unu oluşturan milyonların zor bir yılı geride bıraktığını söyleyerek "Resmi işsizlik yüzde 13,8 ile son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Her dört gençten biri işsizken her 4 işsizden biri üniversite mezunu, neredeyse her iki genç kadından biri de işsizdir. Üstelik bu rakamlar dar işsizliği temel alan resmi rakamlardır. Buna iş bulma ümidini kaybedenleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanları, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları da eklediğimizde ulaştığımız geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde yirmiye, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 2 yüz bine tırmanmaktadır. Ekonomik kriz ve OHAL gömleği giydirilen sistem emeği, doğayı, bir bütün olarak yaşamı hedef alan saldırıların fırsatı haline getirilmiştir" dedi.

"ANTİDEMOKRATİK REJİMİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ŞİDDET ARTTI"

KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçilerine, kıdem tazminatının fona devredilmesine ilişkin yapılan girişimlere ve tüm antidemokratik uygulamalara değinen Gezen, "Ülkeyi yönetenler gittikçe antidemokratik bir hale gelen rejimin ömrünü uzatmak için baskı ve şiddet politikalarına daha sıkı şekilde sarılmaya başlamıştır. İşçilerin, emekçilerin başta grev hakkı olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmaları engellenmiştir. Kent meydanları, Ankara’nın yolları gerçek grevli bir toplu iş sözleşmesi için taleplerini ifade etmek isteyen kamu emekçilerine, tazminatını isteyen maden işçilerine, emeklilik hakkını arayan EYT'lilere kapatılmıştır. Kadına yönelik şiddeti dansla protesto etmek isteyen kadınlar bile polisin aşırı müdahalesi ile karşılaşmıştır" diye konuştu.

"EN TEMEL HAKLARIMIZI YOK SAYANLARA KARŞI OMUZ OMUZA VERELİM"

2020 yılına da yeni zamlarla ve sorunlarla girildiğini ifade eden Gezen, "Bu ülkenin emekçi kesimleri olarak gittikçe koyulaşan karanlık bir tablo ile karşı karşıyayız. Üstelik bizlerden bu köhne düzeni 'ülkenin bekası için, istikrarın devamı için' sahiplenmemiz, işsizliği, yoksulluğu, sefaleti, aramızdan her gün yeni canlar koparan intiharları kader olarak görmemiz bekleniyor. Biz KESK olarak emeğe, emekçilere işsizliği, hayat pahalılığını, yoksulluğu, güvencesizliği, OHAL KHK’lerini, haksız hukuksuz ihraçları reva gören, baskı ve şiddetten beslenen bu köhne düzeni kabul etmeyeceğimizi haykırıyoruz. Gelin, 11 Ocak 'İnsanca Bir Yaşam, Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz' İzmir Mitingi’nde emeğin en yüce değer olduğunu unutturmak isteyenlere, bu değeri yaratanlar olarak bizlere kölelik koşulları dayatanlara, en temel haklarımızı yok sayanlara karşı omuz omuza verelim" dedi.

Emekçiler, basın açıklamasından sonra Kemeraltı'nda miting için çağrı bildirileri dağıttı. (İzmir/EVRENSEL)

