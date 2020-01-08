ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın misillemesi sonrası Washington'da açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı. Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini ifade etti.

Trump açıklamasında ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saldırıyı savundu. Trump şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olduğum sürece, İran nükleer silah sahibi olamayacak. Hiçbir Amerikalı ya da Iraklı hayatını kaybetmedi. Tüm askerlerimiz hayatta. Her türlü saldırıya hazırlıklıyız. İran terörizmi sponsorluk yapıyordu, bu durumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Benim talimatımla dünyanın en büyük teröristini ortadan kaldırdı. Hizbullah ve diğer terör örgütlerini eğitiyordu. Tüm bölgede iç savaşı tetikliyordu. Önümüzdeki günlerde ABD hedeflerine saldırmayı planlıyordu, kendisini durdurduk." (HABER MERKEZİ)

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