Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in “haftada 4 gün mesai” vizyonu yanlış anlaşıldı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e atfen bazı ülkelerin yayın organlarında yer alan haftada dört gün 6 saat mesai uygulamasına geçilmesini istedikleri yolunda çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Finlandiya Hükümetinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada haftada 4 gün çalışma önerisinin Başbakan Marin'in vizyonu olduğu ve böylesi bir reformun hükümetin gündeminde olmadığı belirtildi.

Türk medyasınında aralarında bulunduğu pek çok yabancı medya organlarında Marin'in haftada 4 gün 6 saatlik çalışmayı yaşama geçirmek istediği belirtilmekle birlikte bu açıklamanın Marin başbakan olmadan önce yapıldığı bilgilerine yer verilmemisti.

Marin, bu yılın ağustos ayında düzenlenen Sosyal Demokrat Partinin 120. Yılı etkinliğinde yaptığı konuşmada “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamın diğer yönlerine daha fazla zaman ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Bu iş yaşamında gelecek bir adım olabilir” demişti.

Birkaç gün sonra da Twitter hesabından çalışma günleri ve saatlerinin kısaltılmasını kast ederek “Bu bugün belki bir ütopya, ama gelecekte gerçek olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

YALNIŞ HABERİN KAYNAĞI BİR MUAMMA

Hükümetin İletişim Şefi Paivi Anttikoski, Marin'in çok daha önceleri sarf ettiği sözlerin neden şimdi dış medyanın gündemine geldiğine dair bilgileri olmadığını belirterek “Bu bir muamma” dedi.

İlk olarak Marin'in çalışma saatleri ve günlerini hiç bir zaman kısaltma önerisinde bulunmadığını söyleyen Anttikoski, “İkinci olarak da Sosyal Demokrat Parti'nin etkinliğinde öneriden söz etti ve neden gerçekleşmediğini merak ettiğini söyledi” şeklinde konuştu.

Marin'in haftada 4 gün günde 6 saat çalışma saatlerini uygulamaya koymak istediği haberi ilk kez İngiltere'de Daily Mail ve New Europa'da yer almıştı.

Finlandiya Hükümeti'nin iletişim sorumluları gerçekleri yansıtmayan yanlış bilgilerin düzeltilmesi için gazetelere uyarıda bulunmuştu.

Finlandiya Hükümeti'nin gündeminde şu sıralar çalışma saatlerinin kısaltılması değil istihdamın artırılması var. Sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarından gelen istihdamın artırılması için öneriler bu hafta ele alınarak tartışılacak.

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