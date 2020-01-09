İşçi mektubu: Sendika işyerinde varlığını göstermiyor

CMS işçisi

İzmir

MESS’e bağlı metal fabrikalarında devam eden eylemlerin karşısında patronlar daha fazla kriz söylemine sarılıyor. İşten çıkarmalar gündeme gelmeye devam ediyor. İzmir’de Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu MESS kapsamındaki Şenkaya döküm fabrikasında “İşlerimiz azaldı, iş yok” gibi gerekçelerle gruplar halinde 60’a yakın işçi çıkarıldı. Yine kriz söyleminin başladığı 2018 yılından bugüne çalıştığım CMS’nin farklı fabrikalarından üçer beşer derken iki yüze yakın işçi çıkarıldı. Patronlar önce “İşten çıkmak isteyen varsa tazminatını vereceğiz” dedi, sonra çıkarmak istedikleri işçileri “performans” gerekçesiyle işten attı.

İŞTEN ÇIKARMA TEHDİTLERİ ZORBALIĞA DÖNÜŞÜYOR

Çiğli CMS’de bütün bölümlerde işçi eksilttiler. İki işçinin yaptığı işi bir işçiye yaptırıyorlar, bir işçi iki makineye bakıyor. Bizim işimiz zaten ağır, ağır parçalarla çalışıyoruz, bütün işçinin beli bacağı kötü. CMS de diğer fabrikalar gibi önce iş güvenliği diyor ama işçiyi gücünün, enerjisinin iki katı çalıştırıyor. Böyle iş güvenliğinin sağlanamayacağını herkes bilir.

CMS her yıl ihracatın yıldızı ödülünü alıyor. 2018’de 140 milyon 141 bin 464 dolar ihracat gerçekleştirmiş, bugün de baktığımızda işçi çıkartmasına rağmen işler azalmış değil, hatta işçinin canını çıkartırcasına çalışılıyor. Ancak işçi çıkarmak, işçi azaltmak otomatik olarak bütün işçilerde işten çıkarılma, işini kaybetme endişesi oluşturuyor, TİS’te zam beklentisini ikinci plana itiyor.

Patronlar bunu iyi biliyor ve bilinçli bir TİS politikası olarak uyguluyor. Onun için bence sendikalar iyi bir TİS imzalamada samimilerse önce işyerlerinde işçi çıkarma, iki işçinin işini bir işçiye yaptırma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında meydanı boş bırakmamalı, patronun işyerinde sendika yokmuş gibi her istediğini yapmasına karşı bir şey yapmalılar.

PATRON SÖZLEŞMEDEN BEKLENTİYİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Ancak sendikacılar “İşçinin toplu sözleşmede zam beklentisi düşsün ki patronla rahat anlaşalım” diye düşünüyorlar. Sözün kısası sendikacılar “Toplu sözleşmede iyi haklar alacağız” diyorsa, bağırıp çağırıp tribüne oynamak yerine işyerinde işçiyi örgütlü hale getirip patronun her uygulamasına “Bir dakika burada sendika var” diyerek işçiye güven vermesi gerekir ki işçi de patronun “Kriz var işçi çıkarmaya giderim” tehdidinden korkmasın. Bugün işyerlerinde kendi örgütlülüğümüz olmayınca, sendikaların söylemlerine de güvenmeyince, sözleşmeye ilişkin beklentiler düşüyor. Ama buna rağmen her işçi de “Kötü bir sözleşme olursa, kendi fabrikamızdan değilse bile başka fabrikalardan bir ses, itiraz çıkar. O zaman bizim fabrikada da işçilerin bir araya gelmesi kolay olur” diye düşünüyor.