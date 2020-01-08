Dijital takograf süresi 6 ay uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki "Geleneksel Çarşamba Konferansları" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu dijital takograf kullanımına geçiş tarihinin 10 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Soylu, 2012'de özellikle kara yolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için manuel takograflardan dijital takograflara geçilmesine yönelik kademeli düzenleme getirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemenin getirilmesinin temel sebeplerinden birinin, kara yolu ve sürücü güvenliğinin sağlaması olduğunu belirten Soylu, bu adımın 5 yıllık bir zaman periyoduna yayıldığını belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı açısından yükün takibinin de önemli olduğuna işaret eden Soylu, nakliye sektörünün bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunlukta yetiştiremedikleri için erteleme talep ettiklerini ifade etti. Yaklaşık 350 bin aracın dijital takograf sahibi olduğunu ancak 31 Aralık 2019'un bitmesine rağmen 150 bin aracın henüz takograf takamadığı söyleyen Soylu, tarihin 6 ay ertelendiğini duyurdu. (Ankara/AA)

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