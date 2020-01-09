Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu

Özlem Tezcan DERTSİZ

İzmir

Önder Çolakoğlu, Taş Uğultusu’nda, penceresinden dünyaya ayna tutuyor. Bu aynayla 21. yüzyılın keder haritasını çıkarıyor sanki. Savaşlar, mülteci çığlıkları, şiddet, budanmış hayatlar, erken ölümler, çağ yorgunluğu, kadın cinayetleri, parksız, bahçesiz çocuklar... Şair hepsini görüp bu acıları yüklenmek, dindirmek ister gibi. Bizi “soysuz bir gelecek” beklemektedir. Ama şairdeki dik duruş, şiirindeki umut hiç bitmeyecektir.

Kitabın anahtar sözcükleri orman, gece, anne, çağ ve uğultu... Kitaba adını veren taş uğultusu, şehrin betonlarından mı, son yüzyıl insanının kalbinden mi yoksa yalnız insanın gözyaşlarından mı gelmektedir; belli değil. Çağın çarkına kapılmamak mümkün değildir. Güvercin ürkekliğimizin yemini verecek anneler yoktur artık. Vakit gecedir ve orman korkunçtur.

Şair aşk sözcüğünü kullanmaktan özellikle mi kaçınıyor acaba? Kitapta bir yerde aşk, bir yerde de âşık kullanılmış. Bunun bilinçli bir kaçınma olduğunu düşünüyorum. Çünkü çağın haritasında aşka yer yoktur. “Kalbimizdeki şarapnel parçası” da aşka yer bırakmamaktadır.

“Taş Uğultusu”nda dış dünyayla ciddi bir hesaplaşma da var. Ve şair bunu ustalıkla başarıyor. Ama şairin elindeki aynayı kendi kalbine daha çok tutmasını bekliyorum ben. Bir iç hesaplaşma... Kim bilir belki bir sonraki kitapta.

Önder Çolakoğlu’nun şiirlerini, dizelerin altında adını okumadan da tanımamız mümkün. Dil ve üslûp özgün. Ayakları yere basan, sağlam şiirler okuyoruz. Eskimeyecek şiirler...