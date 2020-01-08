08 Ocak 2020 17:21

İstanbul Üniversitesi tarafından işten atılan işçiler eylem yaptı

İstanbul Üniversitesinde işten atılan yemekhane ve kantin işçileri, öğrencilerle birlikte üniversite girişinde eylem yaptı.

İstanbul Üniversitesi önünde eylem yapan işçi ve öğrenciler

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    İstanbul Üniversitesinde kısa bir süre önce işten atılan yemekhane ve kantin işçileri, öğrencilerle birlikte üniversite girişinde eylem yaptı. Kış ortasında işsiz bırakıldıklarını belirten işçiler, işe iadelerini istedi.

    İstanbul Üniversitesi yönetimi, üniversitenin bölünmesi sonrası elaman fazlalığı oluştuğu gerekçesiyle 56 kantin çalışanını işten attı. Sabah kahvaltısını kaldırıp, akşam yemek fiyatlarını 18 liraya çıkarmayı planlayan üniversite yönetimi, 39 yemekhane çalışanını da yılbaşı günü kapı önüne koydu.

    Kış günü kapının önüne konulduklarını ifade eden 20 yıllık sözleşmeli bir işçi, şu ana kadar tazminatlarının da ödenmediğini belirterek şunları söyledi: “Muhtemelen taksitlendirme yoluna gidecekler. Ben artık bunların insafından da şüphe ediyorum. Çünkü tazminatların ödenmemesi, bizi karda kışta işsizliğe mahkum etmenin yanında bir de parasızlığa mahkum etmek demek. Senelerce çalışıp bu muameleyi görmek daha çok zorumuza gidiyor. Bu yaştan sonra kim iş verir bize?”

    "50 YAŞINDAKİ İŞÇİYE KİM İŞ VERECEK?"

    “Cerrahpaşa’nın kapatılması gerekçe gösterildi” diyen 10 yıllık kantin çalışanı Cesur Çelik ise şöyle konuştu: “İşten çıkarmalara karşı sticker yaptık. Şu anda ne tazminat alabiliyoruz ne işsizlik maaşı. 25/2’den (yüz kızartıcı suç) atmışlar bizi. Bu yüzden iş başvurusu da yapamıyoruz. Böyle bir adaletsizliğe uğradık. 15 yıllık, 20 yıllık, emekliliği yaklaşan işçi arkadaşlarımız var. Söylesenize 50 yaşındaki işçiye kim iş verecek? İŞKUR’a gidiyorsunuz, iş başvurusu yapmak için 35 yaş şartı var. Kaldı ki iş başvurusu yaptığımız halde iş bulamıyoruz. Bu insanlar ne yapacak 50’sinden sonra? Tazminatımı da vermediler. 24 günlük maaş verdiler. 2 bin 400 lira, eridi bitti. Evliyim, çocuklarım var, iş bulamıyorum, işsizlik maaşı alamıyorum... Yani hangi vicdanla, hangi ahlakla bunu yapıyorlar bilemiyorum. Sabahları çocuklarına harçlık verirken hiç mi utanmıyorlar. Bu işten attıkları insanların çocukları yok mu? Bu insanlar çocuklarına harçlık vermeyecek mi? Kendileri lüks makam araçlarına biniyorlar, devletin her türlü imkanlarını kullanıyorlar ama işçilerin maaşına gelince işçilerin emeğine geldi mi, öğrencinin aşına geldi mi yok...”

    İşten atılanlar arasında eşi, çocuğu tedavi gören işçiler olduğunu belirten 13 yıllık işçi Abdurrahman Doğan, “Ben tek çalışan, 4 nüfusa bakmakla yükümlü bir insanım. İşten çıkarıldık. Tazminatımız yok. Herhangi bir gelirimiz yok. Tazminatlarımızın yatırılması da bunların inisiyatifine kaldı. Onu bekleyeceğiz.  Tamamen mağdur durumdayız” diye konuştu. 

    "KADINLAR İÇİN DAHA ZOR"

    İstanbul Üniversitesinde yaklaşık 10 yıl, yemekhanede ise 1 buçuk yıldır çalışan Fatma Coşkun da şunları söyledi: “Bize ‘Sabah kahvaltısı kaldırılacak, akşam da 18 lira olacak. Yani öğrenci bir kere yiyebilecek’ dediler. Daha sonra da personel azaltılacak duyumları almaya başladık. Kiradayız. Benim asıl mücadelem kadınlarla ilgili. Erkekler bir şekilde yolunu buluyor. Ama bu kış günü, arkadaşımın 2 çocuğu var ve ikisi de okuyor. Bir oğlu askerden yeni geldi. Evine bakmak zorunda. Eşi ayrılmış gitmiş, ilgilenmiyor çocuklarıyla. Keza ben tek yaşayan biriyim. Benim de çocuklarım var ama çocuklarımdan ne zamana kadar gidip yardım isteyebilirim? Kimseye gidemem. Şu anda kiramız var, faturalarımız var... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İş arıyoruz bu süreçte. Belli bir yaşa gelmişiz. 40 yaşında üzerinde insanlarız biz. Zor durumdayız yani.”

    Öğrencilerin yaptığı eylemler sonrası üniversitenin kahvaltının kaldırılması ve akşam öğünün kaldırılmasından vazgeçtiğini ancak atılan işçileri geri almadığını ifade eden Coşkun, “Bizi arayıp soran yok. Şu anda 4 işçi alındığını duydum. Demek ki yetkililer kendi adamlarını yerleştiriyor Eğer hakkaniyetten bahsediyorsa koltukta oturanlar, evet haklısınız dediler bize, hak verdiler. O zaman 39 işçiden birçoğunun geri alınmasını istiyorum ben. En azından uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Onların işe iadesini istiyorum” diye konuştu.

    ÖĞRENCİLER: İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ

    Eyleme destek veren İstanbul Üniversitesi öğrencileri de, işçilerin işlerine geri dönmesinin verdikleri dilekçelerde talep olarak yer aldığını belirterek işçilerin biran önce işe iadelerini istediler.

     “En başından beri söylüyoruz. Atılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz” İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Selinay Uzuntel şöyle konuştu: “Bizim yemek hakkımızın elimizden alınmasıyla birlikte işçiler sebepsiz yere işten atıldı. Bizim 3 kuruşluk yemeğimize göz dikenler işçinin, emekçinin hakkını da gasp ediyor. Biz başından beri bunun karşısındayız. Dilekçelerimizde de bunu talep ettik. Bugün de tekrar söylüyoruz. İşçi ve emekçilerin haklı taleplerinin yanında, sonuna kadar onların destekçisi olacağız, mücadelelerinin yanındayız.

    İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Özlem Özdemir de, “Bizler de bugün buraya İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak geldik. Dün bu meydanda yemek hakkımızı kazandık. Ama atılan işçiler geri alınmadı. Bizler İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak atılan işçilerin geri alınması için buradayız. İşçiler işten atılmaya devam ediliyor” diye konuştu. 

    Bir hafta boyunca yemek hakkını geri almak için direndiklerini ve çabalarının sonuç verdiğini ifade eden öğrenciler, işçilerin mücadele etmesi durumunda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    CHP’li Gürsel Tekin: İstanbul Havalimanında uçuş güvenliği yok
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Gazeteciler hapishanesi’ ülkesinde Metin Göktepe’yi anmak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Metin Göktepe de İÜ’de yemek sorunu için eylem yapmıştı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta olumsuzlukları bebeklerde sınamak

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mehdi'yi beklemek

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Güzel ve çirkin

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler siyasetle uğraşmadan kazanılmış haklarını bile savunamaz!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Erdoğan ve Putin'in ikinci görüşmesi sonrasında iki ülkenin Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. 12 Ocak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece başlayacak koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi

    İran’ın, Irak’taki ABD üslerini hedef almasına dünyadan tepkiler geldi. Avrupa Birliği silahların susması çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İran, ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu
    İran, ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. 

    İstanbul Üniversitesi tarafından işten atılan işçiler eylem yaptı
    İstanbul Üniversitesi tarafından işten atılan işçiler eylem yaptı

    İstanbul Üniversitesinde işten atılan yemekhane ve kantin işçileri, öğrencilerle birlikte üniversite girişinde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe, katledilişinin 24. yılında anılıyor
    Metin Göktepe, katledilişinin 24. yılında anılıyor

    Polisler tarafından gözaltında dövülerek öldürülen muhabirimiz Metin Göktepe, katledilişinin 24. yılında pek çok ilde ve sosyal medyada anılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Demirtaş'ın duruşmasında ikinci gün | "Savcı kime hizmet ediyor, derdi nedir?"
    Demirtaş'ın duruşmasında ikinci gün | "Savcı kime hizmet ediyor, derdi nedir?"

    Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılandığı ana dava duruşması ikinci gününde. Demirtaş, fezlekelerde yer alan konuşmalarını okudu, bu konuşmaların bilinçlice cımbızlandığını belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    İran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü, kurtulan olmadı
    İran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü, kurtulan olmadı

    Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü. İran devlet televizyonu kurtulan olmadığını duyurdu.

    İmamoğlu: Kanal İstanbul'la ilgili tavrımız siyasi değil, hayatidir
    İmamoğlu: Kanal İstanbul'la ilgili tavrımız siyasi değil, hayatidir

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nda Kanal İstanbul’a neden karşı olduklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 5 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 5 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor

    İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisine kaldığı yerden devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 5 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 5 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

    120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti
    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

    Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümetin Libya’ya asker göndermesine tepki gösterdi, tezkerenin iptalini istedi.

    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?
    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?

    Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, "Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.

    İzmir’de KESK mitingine meslek örgütlerinden çağrı: Demokratik bir ülke için alanlara
    İzmir’de KESK mitingine meslek örgütlerinden çağrı: Demokratik bir ülke için alanlara

    İzmir ve Balıkesir'de meslek örgütleri ve sendikalar, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı.