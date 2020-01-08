İstanbul Üniversitesi tarafından işten atılan işçiler eylem yaptı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul Üniversitesinde kısa bir süre önce işten atılan yemekhane ve kantin işçileri, öğrencilerle birlikte üniversite girişinde eylem yaptı. Kış ortasında işsiz bırakıldıklarını belirten işçiler, işe iadelerini istedi.

İstanbul Üniversitesi yönetimi, üniversitenin bölünmesi sonrası elaman fazlalığı oluştuğu gerekçesiyle 56 kantin çalışanını işten attı. Sabah kahvaltısını kaldırıp, akşam yemek fiyatlarını 18 liraya çıkarmayı planlayan üniversite yönetimi, 39 yemekhane çalışanını da yılbaşı günü kapı önüne koydu.

Kış günü kapının önüne konulduklarını ifade eden 20 yıllık sözleşmeli bir işçi, şu ana kadar tazminatlarının da ödenmediğini belirterek şunları söyledi: “Muhtemelen taksitlendirme yoluna gidecekler. Ben artık bunların insafından da şüphe ediyorum. Çünkü tazminatların ödenmemesi, bizi karda kışta işsizliğe mahkum etmenin yanında bir de parasızlığa mahkum etmek demek. Senelerce çalışıp bu muameleyi görmek daha çok zorumuza gidiyor. Bu yaştan sonra kim iş verir bize?”

"50 YAŞINDAKİ İŞÇİYE KİM İŞ VERECEK?"

“Cerrahpaşa’nın kapatılması gerekçe gösterildi” diyen 10 yıllık kantin çalışanı Cesur Çelik ise şöyle konuştu: “İşten çıkarmalara karşı sticker yaptık. Şu anda ne tazminat alabiliyoruz ne işsizlik maaşı. 25/2’den (yüz kızartıcı suç) atmışlar bizi. Bu yüzden iş başvurusu da yapamıyoruz. Böyle bir adaletsizliğe uğradık. 15 yıllık, 20 yıllık, emekliliği yaklaşan işçi arkadaşlarımız var. Söylesenize 50 yaşındaki işçiye kim iş verecek? İŞKUR’a gidiyorsunuz, iş başvurusu yapmak için 35 yaş şartı var. Kaldı ki iş başvurusu yaptığımız halde iş bulamıyoruz. Bu insanlar ne yapacak 50’sinden sonra? Tazminatımı da vermediler. 24 günlük maaş verdiler. 2 bin 400 lira, eridi bitti. Evliyim, çocuklarım var, iş bulamıyorum, işsizlik maaşı alamıyorum... Yani hangi vicdanla, hangi ahlakla bunu yapıyorlar bilemiyorum. Sabahları çocuklarına harçlık verirken hiç mi utanmıyorlar. Bu işten attıkları insanların çocukları yok mu? Bu insanlar çocuklarına harçlık vermeyecek mi? Kendileri lüks makam araçlarına biniyorlar, devletin her türlü imkanlarını kullanıyorlar ama işçilerin maaşına gelince işçilerin emeğine geldi mi, öğrencinin aşına geldi mi yok...”

İşten atılanlar arasında eşi, çocuğu tedavi gören işçiler olduğunu belirten 13 yıllık işçi Abdurrahman Doğan, “Ben tek çalışan, 4 nüfusa bakmakla yükümlü bir insanım. İşten çıkarıldık. Tazminatımız yok. Herhangi bir gelirimiz yok. Tazminatlarımızın yatırılması da bunların inisiyatifine kaldı. Onu bekleyeceğiz. Tamamen mağdur durumdayız” diye konuştu.

"KADINLAR İÇİN DAHA ZOR"

İstanbul Üniversitesinde yaklaşık 10 yıl, yemekhanede ise 1 buçuk yıldır çalışan Fatma Coşkun da şunları söyledi: “Bize ‘Sabah kahvaltısı kaldırılacak, akşam da 18 lira olacak. Yani öğrenci bir kere yiyebilecek’ dediler. Daha sonra da personel azaltılacak duyumları almaya başladık. Kiradayız. Benim asıl mücadelem kadınlarla ilgili. Erkekler bir şekilde yolunu buluyor. Ama bu kış günü, arkadaşımın 2 çocuğu var ve ikisi de okuyor. Bir oğlu askerden yeni geldi. Evine bakmak zorunda. Eşi ayrılmış gitmiş, ilgilenmiyor çocuklarıyla. Keza ben tek yaşayan biriyim. Benim de çocuklarım var ama çocuklarımdan ne zamana kadar gidip yardım isteyebilirim? Kimseye gidemem. Şu anda kiramız var, faturalarımız var... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İş arıyoruz bu süreçte. Belli bir yaşa gelmişiz. 40 yaşında üzerinde insanlarız biz. Zor durumdayız yani.”

Öğrencilerin yaptığı eylemler sonrası üniversitenin kahvaltının kaldırılması ve akşam öğünün kaldırılmasından vazgeçtiğini ancak atılan işçileri geri almadığını ifade eden Coşkun, “Bizi arayıp soran yok. Şu anda 4 işçi alındığını duydum. Demek ki yetkililer kendi adamlarını yerleştiriyor Eğer hakkaniyetten bahsediyorsa koltukta oturanlar, evet haklısınız dediler bize, hak verdiler. O zaman 39 işçiden birçoğunun geri alınmasını istiyorum ben. En azından uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Onların işe iadesini istiyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER: İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ

Eyleme destek veren İstanbul Üniversitesi öğrencileri de, işçilerin işlerine geri dönmesinin verdikleri dilekçelerde talep olarak yer aldığını belirterek işçilerin biran önce işe iadelerini istediler.

“En başından beri söylüyoruz. Atılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz” İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Selinay Uzuntel şöyle konuştu: “Bizim yemek hakkımızın elimizden alınmasıyla birlikte işçiler sebepsiz yere işten atıldı. Bizim 3 kuruşluk yemeğimize göz dikenler işçinin, emekçinin hakkını da gasp ediyor. Biz başından beri bunun karşısındayız. Dilekçelerimizde de bunu talep ettik. Bugün de tekrar söylüyoruz. İşçi ve emekçilerin haklı taleplerinin yanında, sonuna kadar onların destekçisi olacağız, mücadelelerinin yanındayız.

İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Özlem Özdemir de, “Bizler de bugün buraya İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak geldik. Dün bu meydanda yemek hakkımızı kazandık. Ama atılan işçiler geri alınmadı. Bizler İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak atılan işçilerin geri alınması için buradayız. İşçiler işten atılmaya devam ediliyor” diye konuştu.

Bir hafta boyunca yemek hakkını geri almak için direndiklerini ve çabalarının sonuç verdiğini ifade eden öğrenciler, işçilerin mücadele etmesi durumunda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

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