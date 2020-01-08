08 Ocak 2020 15:59
Son Güncellenme Tarihi: 08 Ocak 2020 17:29

Zorlu Center AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı

Zorlu Center AVM'nin asma tavanı çöktü. Tavanın çöktüğü kafede oturan 6 kişi yaralandı.

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Zorlu Center AVM'de çöken asma tavan

Fotoğraf: DHA

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    Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center AVM'de asma tavan, kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralandı.

    Zincirlikuyu'da Zorlu Center AVM'de saat 15.45 sularında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'sı hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İnceleme sürüyor.

    KAYMAKAMLIK: 6 KİŞİ YARALANDI

    Beşiktaş Kaymakamlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız, çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    ZORLU CENTER AVM'DEN AÇIKLAMA

    AVM'den yapılan açıklamada ise, "Zorlu Center'da bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle meydan katı ortak alanın bir bölümünde asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

    Zorlu Center AVM'de çöken asma tavan

    Fotoğraf: DHA

    (İstanbul/DHA)

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