08 Ocak 2020 15:59
Zincirlikuyu'daki AVM'de bir kafenin çatısı çöktü: Yaralılar var
Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı kişilerin yaralandığı belirtiliyor.
Fotoğraf: DHA
Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi. Yaralıların olduğu bilgisi verildi.
Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı kişilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. (İstanbul/DHA)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘Gazeteciler hapishanesi’ ülkesinde Metin Göktepe’yi anmak!
Fatih POLAT
Metin Göktepe de İÜ’de yemek sorunu için eylem yapmıştı
Zeki GÜL
Sağlıkta olumsuzlukları bebeklerde sınamak
Kamil Tekin SÜREK
Mehdi'yi beklemek
Turgay OLCAYTO
Güzel ve çirkin
İ. Sabri DURMAZ
İşçiler siyasetle uğraşmadan kazanılmış haklarını bile savunamaz!
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...