Zincirlikuyu'daki AVM'de bir kafenin çatısı çöktü: Yaralılar var

Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi. Yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı kişilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. (İstanbul/DHA)