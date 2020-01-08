Sırrı Süreyya Önder: Barışı toplumsal bir talep haline getiremedik

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'a konuştu. Çözüm sürecinin sona ermesine ilişkin konuşan Önder, "Barışı toplumsallaştıramadık, gücümüz yetmedi, imkanlarımız kısıtlıydı. Bu bir niyet ve takat meselesidir. Niyetimiz halisti, takatimiz buna yetmedi" ifadelerini kullandı.

Kemal Göktaş'ın Kısa Dalga Podcast için hazırladığı 4 bölümlük “Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor” podcast dizisinde Önder, gündemdekileri ve cazaevi günlerini anlattı.

“İnsanlar ‘nerede bu adam, ortadan kayboldu’ falan diyorlar” diyen Önder, cezaevinden çıktıktan sonra hem kendisinin hem de annesinin sağlık problemleriyle uğraştığını ve yakın tarihte ameliyat olacağını söyledi.

Önder, cezaevindeyken ameliyat olmak için gittiği doktorun kendisine “Ya biz sizi seviyoruz kişi olarak, hani bize güvenin, nasıl yapacağımız bizim işimizdir ama o şerefsiz partide ne işiniz var” demesi üzerine ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

"DAVUTOĞLU DÖNEMİNDE HER ŞEY BAŞ AŞAĞI GİTMEYE BAŞLADI"

Önder, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili soruya verdiği yanıtta “Sürecin içeresindeki birisi olarak söyleyeyim ki sayın Davutoğlu’nun sorumluluk aldığı dönemden sonra her şey süratle baş aşağı gitmeye başladı” dedi.

Kürt meselesi söz konusu olduğunda tek bir insanın, tek bir yöneticinin sorumlu tutulamayacağını, bunun bir devlet politikası olduğunu anlatan Önder şöyle devam etti:

“Barışı toplumsal bir talep haline getiremememiz sürecin sonlanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Çünkü devlettir, yüzyıllık bir ezberi vardır, tekçidir, erildir falan, bunları zaten biliyoruz. Bunları bugün keşfetmedik ama bize düşen hüner bu aralıktan bir barış koridoru açmaktı. Hakşinaslık adına kendimizden başlatıyorum çünkü barış için uğraşanların mazereti olmaz. Bu bir mazeretse bunu da aşacak yol ve yordamlar bulabilirdik, bulamadık. Barışı toplumsallaştıramadık, gücümüz yetmedi, imkanlarımız kısıtlıydı. Bu bir niyet ve takat meselesidir. Niyetimiz halisti, takatimiz buna yetmedi.”

"BİRÇOK SOSYAL DEMOKRATIN İÇİNDEN PIRIL PIRIL TÜRK MİLLİYETÇİSİ ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Milliyetçiliğe dikkat çeken Önder, "Devlet kendini demokrat ya da solcu zanneden birçok insanın düşünme periyotlarına da çok önemli oksidasyon müdahaleler yapmış. Birçok kendini sosyal demokrat zanneden ve gerçekten de öyle düşünen insanı, biraz zor bir dönemece soktuğunuzda, içinden pırıl pırıl Türk milliyetçisi çıktığını gördük" ifadelerini kullandı.

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Listen to "Sırrı Süreyya Önder anlatıyor - 1: "Davutoğlu döneminde her şey süratle baş aşağı gitmeye başladı."" on Spreaker.

(HABER MERKEZİ)

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