Belediyeye girişleri engellenen meclis üyeleri: Atanmış seçilmişi engelliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Şırnak’ın İdil ve Cizre belediyelerinin HDP'li meclis üyeleri, her ayın ilk pazartesi günü yapılan olağan meclis toplantılara katılmak için önceki gün gittikleri belediyelerden içeriye alınmadı. Polislerin, haklarında herhangi bir uzaklaştırma bulunmayan meclis üyelerinin belediyeye geçişlerini engelleyerek, "Belediyeye gelmeniz suç” demesi ise dikkat çekti.

HDP'li meclisŞırn üyeleri ve avukatları, tepki gösterdikleri söz konusu durumu "Atanmışlar seçilmişleri engelledi" şeklinde yorumladı.

"HUKUKİ BAŞVURULARIMIZ DEVAM EDECEK"

Belediyeye girişi engellenen Cizre Belediye Meclis üyelerinden Mesut Üçkaç, 31 Mart seçimlerinde yüzde 76,99'luk rekor bir oy oranı ile seçildiklerini hatırlattı. Belediyeye hukuksuz bir şekilde kayyım atandığını vurgulayan Üçkaç, kayyum atamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen meclis toplantılarına çağrılmadıklarına değindi. Belediyeye alınmamalarına hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirten Üçkaç, "Herkesin girebileceği yere neden seçilmişler alınmıyor" sorusuna herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Üçkaç, şöyle devam etti: "Bu da yaşanan hukuksuzluğun göstergesidir. Hukuki başvurularımız devam edecek. Belediyemizi tekrar almayı hedefliyoruz. Bu zor süreçleri atlatacağız."

"İTİRAZ ETTİK"

Cizre Belediye meclis üyelerinden Selahattin Özkalay ise, kayyımlarla halk iradesinin gasbedildiğine dikkat çekti. Özkalay, girişlerinin engellenmesi üzerine, kayyum atamasının ardından yapılan hiçbir kararı kabul etmeyeceklerine dair bir dilekçe verdiklerini ve duruma itiraz ettiklerini aktardı. Özkalay, şöyle konuştu: “Belediye seçilmişleri görevden alınmadı veya görevden uzaklaştırılmadı. Meclis üyeliğimiz düşmedi ve atanmış biri bizim dışımızda toplantı alamaz. Habersiz alınan toplantıları kabul etmiyoruz. Bundan sonra her ay biz toplantıya girmeye çalışacağız. Bizi seçen halkımıza hizmet etmek istiyoruz."

AV. SADAK: GÖREV GASPIDIR

İdil'de meclis üyeleriyle birlikte içeriye alınmayan avukat Hakzan Sadak da, yaşananları "zımni bir görev gaspı" şeklinde yorumladı. Söz konusu engellemenin Anayasa ve belediye kanunlarına aykırı olduğuna dikkati çeken Av. Sadak, "Ancak Türkiye’nin geldiği noktada bu hukuksuzluğu salt hukuk çerçevesi altında yorumlamak meseleyi açıklama noktasında yetersiz kalacaktır. Bunlar toplumu baskılamak ve Kürt halkının direncini kırmak amaçlı yapılmaktadır. Ülkede her yasadan iki adet var. Biat edenlere uygulanan yasalar ve biat etmeyenlere uygulanan yasalar. Biz biat etmeyeceğiz” diye konuştu.

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