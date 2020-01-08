Çakırözer: YHT çalışanları sürgün kararı geri alınmasına rağmen neden işe dönemiyor?

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, AKP Eskişehir milletvekilinin danışmanı Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattında bilet bulamayınca sürgün edilen 4 kadın çalışanın işe iade kararına rağmen görev yerlerine dönmemelerini Meclis gündemine taşıdı.

Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, "Genel Müdürlüğün sürgün kararını geri alan yazısı neden uygulanmıyor? Geri dönüş kararının uygulanmasına iktidar vekilleri mi engel oluyor. Bu nasıl bir hukuksuzluk?" sorularını yöneltti.

AKP Eskişehir milletvekilinin danışmanının Ankara–Eskişehir YHT hattında bilet bulamayınca VIP Yolcu Hizmetleri biriminde çalışanlar hakkında soruşturma açıldığını belirten Çakırözer, "YHT Yolcu Taşımacılığı Müdürlüğünün 13 Kasım 2019 tarihli yazısına istinaden açılan soruşturmada 4 kadın çalışana ‘VIP gişede görevli bulunduğunuz esnada Eskişehir AKP milletvekilinin bilet talebi oldu mu? Olduysa tarafınıza hangi kanaldan ulaştı. Bilet taleplerini neden gerçekleştirmediniz? Aranızda ne tür bir diyalog yaşandı?’ soruları yöneltildi" dedi.

"SÜRGÜN KARARI GERİ ALINDI AMA UYGULANMIYOR"

Bu sorgunun ardından çalışanların başka birimlere sürgün edildiğini anımsatan Çakırözer, "Bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptık. Sürgün kararının kamuoyuna yansıması ve tepki çekmesinin ardından Devlet Demiryolları yönetimi bu kararı kaldırdı, çalışanların eski görev yerlerine dönmesi yönünde talimat verdi. Ortada resmi bir yazı var. Ancak bu yazı da uygulamadı" dedi.

"HER GÜN 100 KİLOMETRE"

Öte yandan yine demiryolları yönetiminin kararıyla Eskişehir’de başka bir kadın demiryolu çalışanının da Bilecik’in Bozüyük ilçesine sürüldüğü ve bu yüzden her gün kendi imkanları ile toplam 100 kilometre yolu gidip gelmeye mecbur bırakıldığını belirten Çakırözer, "İki çocuklu çalışana bu yaşatılan büyük bir mağduriyet. Buna da bir an önce son verilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"İADEYİ KİM ENGELLİYOR?"

Yaşanan hukuksuzluğun iki haftayı aşan süredir devam ettiğini belirten Çakırözer, "Genel Müdürlüğün sürgün kararını geri alan yazısı neden uygulanmıyor? Çalışanlar hakkında başka bir soruşturma varsa, göreve iadeye ilişkin bu yazı nasıl yazıldı? Başka bir soruşturma yoksa, demiryollarının yönetiminin iade yazısının uygulanmasına kim engel oluyor? Geri dönüş kararının uygulanmasına iktidar vekilleri mi engel oluyor? Bu nasıl bir hukuksuzluk. Genel müdürlüğün yazısı uygulanmalı, çalışanlar eski görev yerlerine bir an önce dönmeli” tepkisini gösterdi.

Çakırözer, Eskişehir YHT’deki sürgün skandalını Ulaştırma ve Altyapı Bakın Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması için hazırladığı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Bakan Turhan’a şu soruları yöneltti:

"Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garında VIP çalışanların başka birimlerde görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? Bir milletvekilinin danışmanının Ankara–Eskişehir hattında bilet bulamamasının yeni görevlendirme kararının gerekçesi olduğu doğru mudur? Doğruysa, çalışanlar hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi nedir, soruşturma sonucunda alınan yeni görevlendirme kararı hangi gerekçeye dayandırılmıştır? Çalışanların hakkında başka bir gerekçe ile açılmış herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır? Var ise gerekçeleri nelerdir, hangi kararlarla sonuçlanmıştır? Personelin eski görev yerlerine iadesine ilişkin karar alınmış mıdır? Alındıysa, neden uygulanmamıştır?"

(HABER MERKEZİ)