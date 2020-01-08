İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildiriye imza attıkları için mesleklerinden ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisindeki derslere kaldığı yerden devam ediyor.



Meslekten ihraç edilen, haklarında idari ve adli soruşturma açılan İzmir üniversitelerinde görevli akademisyenler bir araya gelerek 2016 yılında İzmir Dayanışma Akademisi'ni (İDA) kurmuştu. İki yıl boyunca çalışmalarına devam eden İDA bu iki yılın sonunda faaliyetlerine ara vermişti. Şubat 2019’da başlayan dernekleşme sürecinden sonra nihayet 16 Ağustos 2019'da “İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği”nin kurulması ile sonuçlandı.



Dayanışma Akademisi, akademik özgürlüğe ve üniversiteyi üniversite yapan evrensel değerlere sahip çıkmayı, bilimsel araştırmayı toplumsal yaşamla buluşturarak kamusal alana taşımayı ve haksız bir şekilde üniversitelerinden ihraç edilen akademisyenlerle dayanışmayı amaçlıyor.

İDA OCAK AYI PROGRAMI

Bu kapsamda “İDA Kaldığı Yerden” diyerek yeniden başlatılan ders ve söyleşilerin Ocak ayı programı ise şu şekilde;

11 Ocak Saat 16.00 İkil Devlet ve İstisna Hali Bağlamında Barış ve Demokrasi Hakkı - Levent Köker

13 Ocak Saat 18.00 Fotoğraf: Tarih, Teknoloji ve Teori - Güven İncirlioğlu (6 haftalık ders)

18 Ocak Saat 14.30 Sarmaşık filmi gösterimi Yönetmeni Tolga Karaçelik ile

Saat 16.30 Ertan Yılmaz Sineme Söyleşileri - Ufuk Tambaş

Saat 18.00 Kültür Politikaları - Yasin Durak ve Emrah Denizhan (6 haftalık ders)

31 Ocak Saat 18.00 Barışın Geleceği - Akın Birdal

Dersler ve söyleşiler İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği binasında gerçekleştirilecek. Kontenjan sınırından dolayı [email protected] adresinden kayıt alınacak. (İzmir/EVRENSEL)

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