241 gündür grevde olan hasta bakıcılara "usulsüzlük" davası

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi, Toros Mahallesi’nde bulunan Asmalı Konak Huzurevi önünde 241 gündür grevde olan hasta bakıcılara greve çıkarken usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla dava açıldı. Sağlık-İş üyesi işçilerin sendikadan istifaya zorlandıkları gerekçesiyle yaptıkları suç duyurusu ise hâlâ davaya dönüşmedi.

Asmalı Konak Huzurevi çalışanları, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle Sağlık-İş'te örgütlenmiş ve sendika iş yerinde yetki almıştı. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken patronun tehditleri sonucu yaklaşık 30 işçi sendikadan istifa etmiş, bu sırada toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alınmıştı. Alınan karar gereği, sendikadan istifa etmeyen ve huzurevinde yaklaşık 10 yıldır çalışan hasta bakıcılar Arzu Başaran ve Hatice Şener, 240 gün önce greve çıkmıştı.

Grev sürerken iş yeri temsilcisi Arzu Başaran'a, huzurevi tarafından, greve çıkarken usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla dava açıldı. Önceki gün görülen dava, 30 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

Evrensel'e konuşan Sağlık-İş yöneticisi, işçilerin sendikadan istifaya zorlanmasına ilişkin şikayet dilekçelerini savcılığa vermelerine rağmen hâlâ dava açılmadığını belirterek, huzurevinin şikayeti üzerine açılan davaya tepki gösterdi.

Hasta bakıcılar Arzu Başaran ve Hatice Şener, insanca çalışma koşulları ve yaşanabilir bir ücret talebiyle iş yeri önündeki direnişlerini sürdüyor. (Antalya/EVRENSEL)