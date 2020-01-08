ZMO'dan patates ve soğan ihracatına izin şartına tepki: Geçici çözüm

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yaparak patates ve kuru soğan ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlanmasına tepki gösterdi.

Korkut, 2002-2018 yılları arasında patates üretim alanları yüzde 31 azalırken verimde yüzde 27’lik artışın yeterli olmadığını ve üretimin yüzde12 azaldığını belirterek, Türkiye’nin her yıl ürettiği patatesin ortalama yüzde 3’ünü ihraç ettiğini söyledi. Korkut, Türkiye’nin patates ticaretinde net ihracatçı konumunda olduğuna dikkat çekti.

Patates ve soğanın özellikle yoksul halk için önemli tarım ürünleri olduğunu hatırlatan Korkut, "Bunların fiyatında meydana gelebilecek ciddi yükselişler yoksul halk için sıkıntı yaratacaktır. Tüm bu nedenlerle ve iklim kaynaklı sorunlar da göz önüne alındığında patatesin ve soğanın ülke gıda güvencesi açısından ihracatının izne tabii tutulması kısa vadede doğru bir karar gibi görünse de Tarım ve Orman Bakanlığı her zamanki gibi geçici bir çözüm yoluna gitmiştir" dedi. (Adana/EVRENSEL)