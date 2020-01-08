08 Ocak 2020 14:26

Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.
Çiğli belediyesi öğrenciler için çorba dağıtımı başlattı.

Fotoğraf: Çiğli Belediyesi Basın birimi 

İzmir Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferler koydu. Ayrıca belediye soğuk havalarda öğrenciler için üniversitede çorba dağıtımı başlattı.

İzmir’in önemli üniversitelerinden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile bir çok konuda işbirliği içinde olduklarını, birlikte bir çok protokole imza attıklarını hatırlatan Gümrükçü, "Belediye olarak yetkimiz ve imkanlarımız dahilinde üniversitemizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda en büyük sorunların başında İZBAN Egekent durağı ile kampüs arasındaki ulaşımın uzaklığı var. Durak probleminin çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyoruz. Ama şimdilik öğrencilerimizi özellikle final sınavları boyunca soğuk havalarda üşütmemek için İzban Egekent Durağı Balatçık Mahallesi çıkışı ile kampus arasına ring seferleri koyduk. Sabah iki saat ve öğleden sonra iki saat öğrencilerimizi taşıyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

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