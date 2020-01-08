08 Ocak 2020 13:37

MA Muhabiri Arjin Dilek Öncel ilk duruşmada beraat etti

Gazeteci Arjin Dilek Öncel, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Arjin Dilek Öncel

Arjin Dilek Öncel  | Fotoğraf: MA

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    Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Arjin Dilek Öncel, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

    MA Muhabiri Arjin Dilek Öncel hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Öncel ve Avukatı Resul Tamur katıldı.

    "PAYLAŞIM HABER AMAÇLIDIR"

    İddianamenin okunması ardından yöneltilen suçlamalara ilişkin söz alan Öncel, “5 yıldır çalıştığım ajansın yaptığı haberi retweetledim. Paylaşımım tamamıyla haber amaçlıdır. Herhangi bir propaganda amacı yoktur ve şiddet içermemektedir. Haber verme sınırları içerisinde yapılan bir paylaşımdır. Rakkalı sivillerin kurtarılmasına ilişkin bir haberdir” dedi.

    Avukat Resul Tamur ise Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde yer alan benzer içerikli haberleri mahkemeye sunarak, bu gazeteler hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını söyledi.

    SAVCI CEZA İSTEDİ

    Mütalaasını açıklayan iddia makamı, Öncel hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talep etti.

    "BENZER HABERLERİ YAPTILAR"

    Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Avukat Tamur, mütalaaya katılmadıklarını, Hürriyet, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerinin benzer haberler yaptığını hatırlattı. Paylaşımın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten Tamur, “Bilinen gazetelerde çalışan gazetecilere yaptıkları benzer haberlere ilişkin herhangi bir soruşturma açılmazken, neden bu muhabirlere soruşturma açılıyor? Yapılan paylaşımın ekran görüntüsü alınarak bir suç unsuru bulunmaya çalışılmıştır. Müvekkilin haber kaynaklı yaptığı paylaşımlar nedeniyle beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, yeni yargı paketine dayanarak, Öncel hakkında beraat kararı verdi. (Diyarbakır/MA)

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