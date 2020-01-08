08 Ocak 2020 12:16

Avrupa Sosyalistleri Partisi heyeti Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına alınmadı

HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılandığı ana dava duruşması ikinci gününde.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş | Fotoğraf: HDP Basın

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    HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana dava duruşması ikinci gününde görülmeye başlandı.

    Halkların Demokratik Partisinin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana davası, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci gününde görülmeye devam edildi. Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

    Avukatlar hazır bulunduğu duruşmaya HDP milletvekilleri Mithat Sancar, Züleyha Gülüm, Mehmet Rüştü Tiryaki, Murat Çepni, Zeynel Özel ile partililer izleyici olarak katıldı.

    Dünkü duruşmaya alınmayan Sınır Tanımayan Avukatlar’dan Per Stadig ve Stende Geer, bugünkü duruşmaya alındı. Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) heyeti ise polis tarafından engellendi. Mahkeme heyetinin yabancı heyetlerin duruşmaya alınmasına dair kararı olmasına rağmen polis, PES heyetini Cezaevi Kampüsü dışında bekletti. Mahkeme heyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda PES heyeti de duruşma salonuna alındı.

    Duruşma, Demirtaş’ın hakkında hazırlanan iddianamede yer alan 3’üncü fezlekeye dair savunmasıyla devam ediyor.

    "DAHA ÖNCE ASKERİ MAHKEMELERE DAHİ ALINDIK"

    Per Stadig

    Avukat Per Stadig | Fotoğraf: MA

    Demirtaş’ın duruşmasını izlemek için gelen ve duruşmaya alınmayan Sınır Tanımayan Avukatlar Üyesi Per Stadig, “Daha önce Askeri Mahkemelere dahi alınıyorduk, böyle bir sorun yaşamadım” dedi.

    Duruşmanın ilk günü olan 7 Ocak’ta duruşmayı izlemek için İsveç’ten gelen Sınır Tanımayan Avukatlar Üyesi Per Stadig ve Stende Geer Sincan Cezaevi Kampüsünden içeri alınmadı. Sınır Tanımayan Avukatlar uzun süre beklemelerine rağmen içeriye alınmaları üzerine kampüs önünde ayrıldılar. Avukatların ayrılmasından 4,5 saat sonra karar veren mahkeme heyeti duruşmaya alınabileceklerini belirtti.

    Sincan Cezaevi Kampüsündan geri dönen avukatlar Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirmede bulundu.

    Avukatlardan Per Stadig, Türkiye’ye birçok kez duruşmaya katılmak için geldiğini ve daha önce böyle bir uygulama ile karşılaşmadığını söyledi. 1988 yılından bu yana Türkiye’de yargılama süreçlerini takip ettiğini kaydeden Stadig, “Onlarca defa geldim ama daha önce böyle bir uygulama ile karşılaşmadım. Sınır Tanımayan Avukatlar olarak ilk kez geliyorum. 1988 yılında ilk kez geldim o dönemde Askeri Mahkemelere dahi alınıyorduk, böyle bir sorun yaşamadım” dedi.

    "ADALET BAKANLIĞI TALEBİMİZE YANIT VERMEDİ"

    Demirtaş’ın 18 Eylül 2019 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen duruşmasını takip ettiğini ve burada davalar hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Stadig, “Bu davalar suç teşkil etmekten ziyade politik davalar. Sadece HDP’li siyasetçileri içeride tutmak için hazırlanmış. Devletin kasıtlı olarak siyasetçileri içerde tutmak için açtığı davalar” diye belirtti.

    Stadig, akredite olmadığı gerekçesiyle duruşmaya alınmamalarına ilişkin de şunları söyledi:

    "Kendi ülkemizde Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Adalet Bakanlığı’na duruşmayı izlemek istediğimize dair yazı yazıldı ancak cevap verilmedi. Bu çok ilginç bir durum aslında böyle bir başvurunun da olmaması lazım. İlkesel olarak duruşmalara herkesin katılabilmesi gerekiyor. Olmaması gereken bir sistem, dava sırasında ismini bildirir girersin"

    "YARGIÇLAR KANAAT İÇİN FARKLI YERLERE BAKIYORLAR"

    Stadig, Türkiye'de takip ettiği siyasi davalara dair gözlemlerini şöyle sıraladı:

    “1980’lerin sonlarında takip ettiğim davaların en azından düşme ihtimali daha yüksekti. O dönemde görülen davaların birçoğu düşüyordu. Ama bu dönemdeki davaların süreçleri çok daha uzun ve sonuçlanmıyor. Bir de o dönemin yargıç profilleri ile bu dönemin farklı. O dönemdeki yargıçlar daha tecrübeli, daha bilgili ve kapasiteleri daha iyiydi. Kendilerine özgüvenleri vardı. Bugün onların çoğu görevlerinden alındılar. Şimdiki yargıçlara bakıldığında daha genç, özgüveni olmayan kanaat için farklı yerlere bakan yargıçlar"

    Stadig, mahkeme heyetlerinde değişim ile de yargıya müdahale edildiği kanısına vardığını söyledi.

    "DAVANIN GÖRÜNÜR OLMASINI İSTEMİYOR OLABİLİRLER"

    Avukat Stende Geer

    Avukat Stende Geer | Fotoğraf: MA

    Demirtaş’ın duruşmasına alınmayan Avukat Stende Geer de duruşmaya alınmamaları için bir gerekçe olmadığını söyledi. İsveç’te sadece mağdurların korunması gereken duruşmalar ile istihbarat yetkililerinin yargılandığı dava duruşmalarının kapalı yapıldığını anlatan Geer, şöyle devam etti: “Ama bu tür duruşmalar herkese açıktır. Tam olarak sebebini bilemiyoruz alınmamamızın ancak politik bir dava olduğu için alınmadık. Dava dosyasında güçlü bir dayanak olmadığından kaynaklı görünür olmasını istemiyor olabilirler”

    "YARGI BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRDİ"

    AİHM’in 2018 yılında Demirtaş’ın davası hakkında verdiği kararın önemli olduğunu vurgulayan Geer, “Türkiye’nin bir lideri başka bir lider olan Demirtaş’ı siyasi sebeplerle kendi rakibinin önünü kapatmak için cezaevine atıyor. Bu aslında alınan önemli bir karardı” dedi. Türkiye’nin AB'ye aday bir ülke olarak yargı bağımsızlığını yitirdiğini aktaran Geer, “Şüpheli darbe girişimi sonrasında yargıya yapılan müdahale bunu daha da imkansız kıldı” diyerek, Türkiye’nin AB’ye üye olmasının daha da imkansızlaştığını söyledi.

    Sınır Tanımayan Avukatlar olarak birçok ülkede politik davaları izlediklerini anlatan Geer, kurumunun hazırladığı raporlarda Türkiye ve Çin’de benzer uygulamaların olduğunu söyledi. Geer, Çin ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ifade etti.

    SINIR TANIMAYAN AVUKATLAR

    Sınır Tanımayan Avukatlar, sahadaki insan hakları avukatlarına ve savunucularına destek vermek, kişisel veya mesleki bütün hayat alanlarında insan hakları odaklı yaklaşım geliştirmek isteyen gençleri yetiştirmek, bununla sınırlı olmadan herkeste, hayatın her alanında insan hakları duyarlılığı geliştirmek ve örselenebilir kesimlere mensup bireyleri ve insan hakları ihlallerinin mağdurlarını korumak ve savunmak amacıyla kuruldu ve bu çerçevede faaliyet yürütüyor. (Ankara/MA)

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