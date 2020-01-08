08 Ocak 2020 11:50

Körfez halkı hafriyat sahasında heyelan tedirginliği yaşıyor: Önlem alınsın

Körfez'de hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayanları tedirgin ediyor. Bölge halkı önlem alınmasını istedi.

Körfez'de hafriyat döküm alanı

Fotoğraf: DHA

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    Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayanları tedirgin ediyor. Mahalle halkı, heyelana karşı bir an önce önlem alınmasını istedi.

    DHA'da yer alan habere göre, Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin Kurudere mevkisinde, konut alanlarının yakınında oluşturulan hafriyat alanı, bölge halkını endişelendiriyor. Yükseltisi olan ve neredeyse her gün onlarca kamyondan hafriyatın döküldüğü alanda, yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geliyor.

    "ÖNLEM ALINMASI LAZIM, KORKUYORUZ"

    Mahalleli Abdürrahim Güzel, bölgede bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

    Toprak kaymasından tedirgin olan mahalleliden bazılarının, geceleri uyuyamadığını belirten Ahmet Özdemir ise "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntıda ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur, diye bazıları geceleri uyuyamıyor" diye konuştu.

    Körfez'de hafriyat döküm alanı

    Fotoğraf: DHA

    Körfez'de hafriyat döküm alanı

    Fotoğraf: DHA

    Körfez'de hafriyat döküm alanı

    Fotoğraf: DHA

    (HABER MERKEZİ)

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