Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek. Ziyaret, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler kapsamında gerçekleşecek.
Fotoğraf: Engin Anak/DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı ABD’nin Irak’taki hava üssünü füzeyle vurduğunu açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)
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