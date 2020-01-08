Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek

İzmir’de KESK mitingine meslek örgütlerinden çağrı: Demokratik bir ülke için alanlara

İzmir ve Balıkesir'de meslek örgütleri ve sendikalar, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı.